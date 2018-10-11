Слева направо: члены основного экипажа МКС-57/58 космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (Россия) и астронавт NASA Ник Хейг (США) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур. Архивное фото

Слева направо: члены основного экипажа МКС-57/58 космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (Россия) и астронавт NASA Ник Хейг (США) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА подтверждает, что космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата "Союза".

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя", заявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте Роскосмоса. На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.

"Мы получаем сообщения от поисково-спасательной команды, что они достигли места приземления и что команда ("Союза" — ред.) покинула капсулу", — сообщила по трансляции представитель НАСА.

"Команда (спасателей) работает над их возвращением в Москву", — добавила она.