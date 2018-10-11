В госпитале в Байконуре готовы принять космонавтов после аварии "Союза"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В госпитале Байконура готовы принять космонавтов после аварии "Союза", палаты подготовлены, врачи на месте, сообщили РИА Новости в приёмном отделении ФГБУЗ ЦМСЧ №1 ФМБА России.

"Их (космонавтов — ред.) пока еще не привезли. Через сколько конкретно их привезут — не знаю", — сказали в приёмном отделении больницы в Байконуре.

На вопрос, готовы ли палаты к приёму пациентов, собеседница агентства ответила утвердительно: "Здесь главврач, терапевты, хирурги, травматологи и нейрохирурги".

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла авария носителя. На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы. По данным пресс-службы Центрального военного округа, капсула с космонавтами находится в 25 километрах от Жезказгана.