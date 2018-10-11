Экипаж "Союза" доставят в госпиталь в Байконуре, сообщил источник

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Космонавты после аварии "Союза" будут доставлены в госпиталь Байконура, сообщил в РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.

"В любом случае, космонавты будут доставлены в городской госпиталь Байконура", — сказал собеседник агентства.