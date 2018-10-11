Капсулу с космонавтами от аварийного "Союза" отстрелило автоматически

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

БАЙКОНУР, 11 окт — РИА Новости. Капсулу с космонавтами от аварийного "Союза" автоматически отстрелила система аварийного спасения, сообщил РИА Новости в четверг источник на Байконуре.

"Капсулу с космонавтами от аварийной ракеты в автоматическом режиме отстрелила система аварийного спасения", — сказал он.

Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". Об этом объявил диктор телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса". На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.