Капсулу с космонавтами от аварийного "Союза" отстрелило автоматически

БАЙКОНУР, 11 окт — РИА Новости. Капсулу с космонавтами от аварийного "Союза" автоматически отстрелила система аварийного спасения, сообщил РИА Новости в четверг источник на Байконуре.
Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". Об этом объявил диктор телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса". На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.