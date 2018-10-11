Следующий по плану пуск экипажа к МКС могут перенести, сообщил источник

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БАЙКОНУР, 11 окт – РИА Новости. Декабрьский пилотируемый пуск к МКС на ракете, аналогичной аварийному "Союзу", может быть перенесен на неопределенный срок, сообщил РИА Новости источник на Байконуре.

"Пуск могут перенести на неопределенный срок. Вопрос будет решаться", — сказал он.