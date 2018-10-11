Физик из МФТИ выяснил, как можно математически "деформировать" время

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Ученые из России и Польши создали математические инструменты, позволяющие "деформировать" время при описании поведения физических систем, что ускорит поиски квантовых объектов с необычными и интересными свойствами. Их выводы были представлены в журнале Physical Review A.

"Физически мы, конечно, не можем ускорять или замедлять время так, чтобы это меняло всю физику системы. К примеру, в теории относительности время течёт в разных системах отсчёта по-разному, но физика процессов при этом не меняется. Мы же рассматриваем добавление в уравнения явно зависящего от времени множителя, что приводит к нефизической деформации времени в уравнении", — рассказывает Сергей Филиппов, специалист по математической физике из МФТИ, чьи слова передает пресс-служба вуза.

Практически все процессы, происходящие в квантовом мире, невозможно корректно описать при помощи классических законов физики, сформулированных Ньютоном, Фарадеем и другими великими физиками прошлого.

Причина этого заключается в том, что все квантовые объекты расположены не в одной точке и имеют четко заданные свойства, как предметы в макромире, а "размазаны" по пространству и одновременно находятся сразу в нескольких состояниях.

Подобные свойства позволяют использовать их для создания "невозможных" устройств и датчиков, в том числе квантовых компьютеров, абсолютно случайных генераторов случайных чисел и систем связи, которые невозможно взломать. Многие из них были изначально открыты теоретически, и только потом ученым удалось воссоздать их в реальном мире.

Ученых, как отмечает Филиппов, уже почти целый век интересует то, как эти конструкции взаимодействуют с другими объектами реального мира, и почему многие квантовые системы постепенно теряют свои свойства и начинают "соблюдать" классические законы физики.

Первые же наблюдения за подобными взаимодействиями раскрыли любопытную картину – оказалось, что часть квантовых объектов теряет свои свойства не постепенно, как ожидали увидеть ученые, а скачкообразно. Иными словами, степень их "квантовости" не только падала, но и периодически повышалась, и ученые до сих пор не понимают, почему это происходят и что отличает одни квантовые объекты от других в этом отношении.

Филиппов и его коллега Дариуш Хрусьцинский (Dariusz Chruscinski) из университета Коперника в Торуни (Польша) научились предсказывать, как поведет себя тот или иной квантовый объект, изучая то, как математическое замедление или ускорение времени будет влиять на поведение уравнений, описывающих эти структуры.

© Фото : Shantanu Debnath and Emily Edwards Физики впервые увидели квантовое будущее

Как показали их расчеты, "обычные" жители квантового мира, чей уровень квантовости постепенно падает, и их аномальные собратья по-разному реагируют на деформации времени. Это позволяет целенаправленно искать подобные структуры и использовать их для создания новых квантовых приборов.

К примеру, подобные квантовые системы могут найти применение в создании кубитов, ячеек квантовой памяти, а также в манипуляциях их содержимым. Как надеются ученые, их математические находки помогут открыть новые, еще более интересные квантовые материалы.



