МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Роскосмос создал аварийную комиссию после аварии "Союза", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Для выяснения причины аварии на РН Союз-ФГ моим решением образована государственная комиссия. Она уже приступила к работе. Изучается телеметрия. Службы спасения работают с первой секунды аварии. Система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Экипаж спасен", — написал Рогозин в Twitter.
Ранее Рогозин сообщал, что корабль дополнительно проверили "самым тщательным образом". Это понадобилось после того, как в бытовом отсеке "Союза МС-09", сейчас пристыкованного к станции, 30 августа обнаружили отверстие, причины появления которого до сих пор неясны (экипаж тогда быстро загерметизировал отверстие).