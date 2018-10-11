МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Роскосмос создал аварийную комиссию после аварии "Союза", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Ранее сообщалось, что во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла "авария носителя". Об этом объявил диктор телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса".

"Для выяснения причины аварии на РН Союз-ФГ моим решением образована государственная комиссия. Она уже приступила к работе. Изучается телеметрия. Службы спасения работают с первой секунды аварии. Система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Экипаж спасен", — написал Рогозин в Twitter.

Ранее Рогозин сообщал, что корабль дополнительно проверили "самым тщательным образом". Это понадобилось после того, как в бытовом отсеке "Союза МС-09", сейчас пристыкованного к станции, 30 августа обнаружили отверстие, причины появления которого до сих пор неясны (экипаж тогда быстро загерметизировал отверстие).