Командир "Союза МС-10" Овчинин вышел на связь с поисковой командой

12:3411.10.2018
(обновлено: 12:38 11.10.2018)
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Командир "Союза МС-10" российский космонавт Алексей Овчинин приземлился и вышел на связь с поисковой командой, сообщается в трансляции на официальном сайте НАСА.
Ранее сообщалось, что во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем МКС произошла "авария носителя". Об этом объявил диктор телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса".
"Капсула приземлилась и Овчинин вышел на связь с поисковой командой", — говорится в трансляции НАСА.
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Авария ракеты "Союз": кадры старта экипажа миссии МКС-57/58