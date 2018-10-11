Командир "Союза МС-10" Овчинин вышел на связь с поисковой командой

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Командир "Союза МС-10" российский космонавт Алексей Овчинин приземлился и вышел на связь с поисковой командой, сообщается в трансляции на официальном сайте НАСА.

Ранее сообщалось, что во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем МКС произошла "авария носителя". Об этом объявил диктор телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса".

"Капсула приземлилась и Овчинин вышел на связь с поисковой командой", — говорится в трансляции НАСА.