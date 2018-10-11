Путину сообщат всю необходимую информацию по ЧП с "Союзом"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину будет доложена вся необходимая информация в связи с аварией ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем МКС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Разумеется, президенту будет доложен весь необходимый объем информации", — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что руководители космической отрасли сейчас заняты расследованием инцидента.
Пресс-секретарь президента затруднился ответить на вопрос, будут ли присутствовать вице-премьер Юрий Борисов и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на совещании Путина с правительством.
"Я сейчас не могу сказать. Ясно, что сейчас Рогозин, наверное, занят, нужно получить информацию, какой-то первичный анализ", — сказал Песков.