Путину сообщат всю необходимую информацию по ЧП с "Союзом"

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта. 11 октября 2018

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта. 11 октября 2018

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину будет доложена вся необходимая информация в связи с аварией ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем МКС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В четверг во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем МКС произошла "авария носителя", объявил диктор телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса". Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.

"Разумеется, президенту будет доложен весь необходимый объем информации", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что руководители космической отрасли сейчас заняты расследованием инцидента.

Пресс-секретарь президента затруднился ответить на вопрос, будут ли присутствовать вице-премьер Юрий Борисов и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на совещании Путина с правительством.

"Я сейчас не могу сказать. Ясно, что сейчас Рогозин, наверное, занят, нужно получить информацию, какой-то первичный анализ", — сказал Песков.