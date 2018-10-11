МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Все пилотируемые пуски в России приостановлены после аварии "Союза", сообщил РИА Новости источник в четверг.

Ранее сообщалось, что во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла авария носителя. Об этом объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте Роскосмоса. На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.