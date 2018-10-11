Роскосмос сформирует комиссию по расследованию аварии "Союза"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Роскосмос после аварии "Союза" сформирует комиссию с участием РКК "Энергия", сообщил РИА Новости в четверг источник в ракетно-космической отрасли.

"Будет сформирована комиссия Роскосмоса с участием производителя — РКК "Энергия", — сказал он.

Ранее сообщалось, что во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла авария носителя. Об этом объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте Роскосмоса. Как сообщил источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, экипаж "Союза МС-10" приземлился в Казахстане, российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг вышли на связь.