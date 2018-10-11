Источник: экипаж "Союза МС-10" приземлился в Казахстане и вышел на связь

Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур. 11 октября 2018

Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур. 11 октября 2018

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 11 окт — РИА Новости. Экипаж "Союза МС-10" приземлился в Казахстане, российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг вышли на связь, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла "авария носителя". Об этом объявил диктор телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса".

"По данным службы телеметрии, аппарат с космонавтом и астронавтом уже приземлился в степи Казахстана. Экипаж вышел на связь с наземными службами космодрома", — сказал собеседник агентства.