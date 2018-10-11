Новый экипаж МКС жив, но испытывает перегрузки в 6 G, сообщил источник

На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.Сейчас они испытывают перегрузку в 6g, отметил источник. Для сравнения, при старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7g.