Нобелевский лауреат Яманака посоветовал новым победителям беречь время

ТОКИО, 11 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Японский ученый Синъя Яманака, получивший Нобелевскую премию в 2012 году по физиологии и медицине за революционное изобретение искусственных стволовых клеток, посоветовал новым победителям "больше беречь свое собственное время".
Яманака в интервью РИА Новости признался, что после его изобретения и тем более после получения премии значительную часть времени стала занимать административная работа.
"Уже после изобретения клеток iPS моя роль как исследователя сильно изменилась, я стал директором центра CiIRA (Центра прикладных исследований iPS-клеток) в Университете Киото, и основным видом моей деятельности стал менеджмент по организации и созданию среды для исследователей, которые занимаются изучением клеток iPS. После получения Нобелевской премии в 2012 году это соотношение (в пользу административной работы) стало еще больше. Мне нечего в особенности пожелать лауреатам Нобелевской премии – они уже достигли выдающихся результатов в своих областях, кроме, разве что, одного: еще больше берегите свое собственное время. Наверное, вот так", — сказал нобелевский лауреат.
В 2018 году премию по физиологии и медицине также получил японский исследователь – Тасуку Хондзё. Его открытие позволило найти эффективное средство борьбы с несколькими видами рака. Синъя Яманака стал одним из первых, кто поздравил профессора.
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