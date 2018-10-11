Нобелевский лауреат Яманака посоветовал новым победителям беречь время

ТОКИО, 11 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Японский ученый Синъя Яманака, получивший Нобелевскую премию в 2012 году по физиологии и медицине за революционное изобретение искусственных стволовых клеток, посоветовал новым победителям "больше беречь свое собственное время".

Яманака получил одну из самых престижных наград за то, что из клеток кожи человека он создал искусственные стволовые клетки iPS, которые с тех пор ученые смогли "превратить" в клетки сердечной мышцы и сетчатки, тромбоциты и нервные клетки, фрагменты кишечника и почек.

Яманака в интервью РИА Новости признался, что после его изобретения и тем более после получения премии значительную часть времени стала занимать административная работа.

"Уже после изобретения клеток iPS моя роль как исследователя сильно изменилась, я стал директором центра CiIRA (Центра прикладных исследований iPS-клеток) в Университете Киото, и основным видом моей деятельности стал менеджмент по организации и созданию среды для исследователей, которые занимаются изучением клеток iPS. После получения Нобелевской премии в 2012 году это соотношение (в пользу административной работы) стало еще больше. Мне нечего в особенности пожелать лауреатам Нобелевской премии – они уже достигли выдающихся результатов в своих областях, кроме, разве что, одного: еще больше берегите свое собственное время. Наверное, вот так", — сказал нобелевский лауреат.

В 2018 году премию по физиологии и медицине также получил японский исследователь – Тасуку Хондзё. Его открытие позволило найти эффективное средство борьбы с несколькими видами рака. Синъя Яманака стал одним из первых, кто поздравил профессора.

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