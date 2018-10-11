Роскосмос подписал контракт на полет на МКС первого космонавта из ОАЭ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Роскосмос подписал с ОАЭ контракт на полет на космическом корабле "Союз МС-09" на МКС космонавта из этой страны, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Ранее сообщалось, что кандидат из ОАЭ приступил к подготовке к полету на Международную космическую станцию в сентябре 2018 года.

"На Байконуре с руководством космического центра ОАЭ подписали контракт на подготовку и организацию полёта на МКС первого эмиратского космонавта", — написал Рогозин в Twitter.

В полет космонавт отправится на корабле "Союз МС-12" 5 апреля 2019 года. Им станет либо Газаа аль-Мансури, либо Султан аль-Нияди, которые преодолели многоступенчатый отбор и приступили к подготовке к полету в Звездном городке. Кто из них войдет в основной экипаж, а кто — в дублирующий, пока не определено. На борту МКС эмиратский космонавт пробудет до 16 апреля и сможет 12 апреля встретить в космосе День космонавтики.

На Байконуре с руководством космического центра ОАЭ подписали контракт на подготовку и организацию полёта на МКС первого эмиратского космонавта pic.twitter.com/83QtQ7z30A — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 октября 2018 г.

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Стартовать космонавту из ОАЭ предстоит с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Кристиной Кук, а возвращаться — со стартующими 11 октября 2018 года россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом.