МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Все основные технические задачи по крупному международному проекту "Спектр-УФ", в рамках которого на орбиту будет запущен ультрафиолетовый телескоп, открывающий новые возможности для исследования Вселенной, решены, сообщил в интервью РИА Новости директор института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Бисикало.

"Международный проект "Спектр-УФ" включен в Федеральную космическую программу России 2016-2025. Срок запуска проекта на орбиту – 2024 год. Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. В проекте решены все основные технические задачи, приняты все технические решения, заканчивается изготовление образцов для конструкторско-доводочных испытаний и начинается работа над изготовлением летных образцов аппаратуры. Решен наиболее критичный для проекта вопрос с изготовлением радиационностойких малошумящих приемников ультрафиолетового излучения. Эти приемники изготавливаются по заказу Института астрономии в Великобритании и Испании. Получены все экспортные лицензии для поставки данного оборудования в Россию", — сказал он.

Он отметил высокую значимость проекта для астрофизиков: космический телескоп имени Хаббла заканчивает в недалеком будущем свою работу на орбите, а работа над крупным ультрафиолетовым телескопом, которая занимает не менее 10 лет, не начата ни одним космическим агентством.

"В НАСА рассматривается проект LUVOIR – прорывного крупногабаритного телескопа для работы в ультрафиолетовом, оптическом и инфракрасном диапазоне, диаметр главного зеркала до 16 метров. В случае выбора данного проекта из четырех рассматриваемых — выбор будет сделан Академией наук США в 2020 году — предполагаемое время реализации проекта – после 2035 года. Проект "Спектр-УФ", таким образом, будет единственным крупным прибором для спектроскопии высокого разрешения в ультрафиолетовой области спектра в эпоху после космического телескопа им. Хаббла и до реализации телескопа следующего поколения", — сказал Бисикало.

Он добавил, что работа над программой наблюдений проекта "Спектр-УФ" ведется под руководством научного комитета с участием ведущих российских и зарубежных специалистов. После завершения выполнения базовой программы проекта, с третьего года работы на орбите, предполагается значительную часть (40%) наблюдательного времени предоставить научным заявкам мирового астрономического сообщества, подразумевающих прорывные задачи в области астрофизики и поддержанных научным комитетом проекта.