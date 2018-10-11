В РАН рассказали об актуальной задаче в изучении космоса

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В настоящее время открыто множество экзопланет, и более актуальной задачей для ученых является их изучение, а не поиск новых, заявил в интервью РИА Новости директор института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Бисикало.
"Первую экзопланету вокруг радиопульсара открыли в 1992 году, а первую экзопланету вокруг звезды главной последовательности (звезды солнечного типа) — в 1995 году. С тех пор открыто около 4 тысяч планет, а в ближайшее время, после обнародования результатов уже работающих космических миссий "Гайя" и TESS, ожидается открытие десятков тысяч планет. Все это привело к смещению акцента от открытия экзопланет к их изучению", — сказал Бисикало.
"Результаты нашей работы достаточно широко известны – в частности, в последнем издании Оксфордского энциклопедического словаря статья об атмосферах горячих юпитеров (экзопланет — газовых гигантов — ред.) была подготовлена сотрудниками нашего института", — отметил он.