В РАН рассказали об актуальной задаче в изучении космоса

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В настоящее время открыто множество экзопланет, и более актуальной задачей для ученых является их изучение, а не поиск новых, заявил в интервью РИА Новости директор института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Бисикало.

В декабре 2013 года был запущен космический телескоп Европейского космического агентства "Гайя", а в апреле 2018 года — телескоп НАСА TESS, предназначенный для открытия экзопланет, то есть планет вне Солнечной системы.

"Первую экзопланету вокруг радиопульсара открыли в 1992 году, а первую экзопланету вокруг звезды главной последовательности (звезды солнечного типа) — в 1995 году. С тех пор открыто около 4 тысяч планет, а в ближайшее время, после обнародования результатов уже работающих космических миссий "Гайя" и TESS, ожидается открытие десятков тысяч планет. Все это привело к смещению акцента от открытия экзопланет к их изучению", — сказал Бисикало.

По его словам, институт астрономии РАН занимает довольно видное место в этом процессе – он ведет исследования атмосфер экзопланет, протопланетных дисков (зарождающихся планетарных систем), динамики тел в планетных системах. Этой работой занимается группа ученых из 15-20 человек, в которую входят и аспиранты и студенты, добавил Бисикало.

"Результаты нашей работы достаточно широко известны – в частности, в последнем издании Оксфордского энциклопедического словаря статья об атмосферах горячих юпитеров (экзопланет — газовых гигантов — ред.) была подготовлена сотрудниками нашего института", — отметил он.