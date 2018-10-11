В Китае запустили первую коммерческую солнечную электростанцию

ПЕКИН, 11 окт – РИА Новости. Первая в Китае крупная коммерческая солнечная теплоэлектростанция запущена в эксплуатацию в провинции Цинхай, говорится в заявлении Китайской генеральной корпорации атомной энергетики (CGN).

Запуск станции, мощность которой составляет 50 МВт, произошел в среду. Проект получил название "Дэлинха" в честь города, где расположена станция. Планируется, что здесь будут производить до 200 миллионов кВт-час электроэнергии в год. Отмечается, что для выработки такого же объема электроэнергии на угольной электростанции понадобится сжечь до 60 тысяч тонн угля, что в свою очередь привело бы к выбросу в атмосферу 100 тысяч тонн парниковых газов.

Новая теплоэлектростанция относится к типу станций, работающих на концентрированной солнечной энергии (CSP), что необычно для Китая, так как здесь чаще всего строят солнечные станции с фотоэлектрическими установками (PV). Отличие их в том, что станции типа PV при помощи специальных материалов напрямую преобразуют солнечную энергию в электричество, в то время как в станциях типа CSP используется система линз и зеркал для накапливания солнечной энергии и разогрева с помощью сконцентрированного луча света традиционного парового генератора.

На станции установлены 250 тысяч зеркал, а общая площадь зеркальной поверхности составляет 620 тысяч квадратных метров. Станция оборудована системой накопления и хранения энергии, в тепловом куполе расположен крупнейший в Азии резервуар с расплавленной солью диаметром 42 метра для хранения энергии. Когда солнечного света недостаточно, накопленная энергия может продолжать помогать вырабатывать электричество, обеспечивая круглосуточную стабильность в работе станции.

Отмечается, что теплоэлектростанция в городе Дэлинха стала первой из 20 станций, работающих на концентрированной солнечной энергии, которые в ближайшие годы планируется построить на территории Китая.

В компании также отметили, что станции, работающие на концентрированной солнечной энергии, являются более стабильными и могут выступать в качестве основной инфраструктуры в том или ином районе.

Станция в городе Дэлинха также стала первым китайским проектом в энергетической сфере, который построен при помощи кредита от Азиатского банка развития (АБР).