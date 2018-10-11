Ученый рассказал о перспективах добычи полезных ископаемых в космосе

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Добыча полезных ископаемых за пределами Земли может стать актуальной уже в этом столетии в связи с истощением запасов на нашей планете, сообщил в интервью РИА Новости директор института астрономии РАН (ИНАСАН) доктор физико-математических наук Дмитрий Бисикало.

"В связи с истощением запасов полезных ископаемых на Земле добыча нужных нам материалов в космосе может стать актуальной уже в этом столетии. Среди полезных ископаемых наиболее востребованными и выгодными для добычи на астероидах являются железо, никель, кобальт, алюминий, редкоземельные металлы и элементы платиновой группы. Например, астероид Психея – летающая космическая кладовая этих металлов. Масса астероида Психея оценивается в 20 квадриллионов тонн, а доля металлов может составлять до 50% от массы астероида", — сказал Бисикало.

По его словам, ИНАСАН не занимается оценкой добычи полезных ископаемых, это задача для экономистов, а проводит спектральные и фотометрические исследования околоземных астероидов. Такие исследования позволяют определить состав астероида. На сегодняшний день физико-химические свойства определены только для 3000 околоземных астероидов и астероидов главного пояса.

Бисикало сообщил, что даже в небольшом каменном астероиде диаметром около 1 км и массой 2 миллиарда тонн металлическая фракция достигает примерно 200 миллионов тонн. Основная ее часть приходится на железо, к малым составляющим относятся никель – 30 миллионов тонн, кобальт – 1,5 миллиона тонн и металлы платиновой группы (серебро, золото, платина) – 7500 тонн. Рыночная стоимость только этой самой небольшой части астероида может превысить 150 миллиардов долларов.

"Но для того, чтобы более точно определить, из чего состоит астероид, необходимо исследовать его с помощью космических миссий, так сказать, на месте, необходимы исследования состава образца астероида. Такие миссии по исследованию конкретного астероида сейчас осуществляются, но они не имеют массового характера из-за высокой стоимости", — сказал Бисикало.

Он добавил, что опыт проведенных программ посещения межпланетными станциями космических тел с целью исследования состава показывает, что такие полеты возможны, но сейчас они сложны в техническом плане. "Организация полетов космических аппаратов с целью разведки полезных ископаемых пока затруднительна — опять же, из-за высокой стоимости проекта. Но хочется надеяться, что в недалеком будущем человечество полномасштабно выйдет в космос, и тогда космические ресурсы станут доступны человеку", — сказал Бисикало.