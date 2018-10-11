К Земле в 2019 году приблизятся около 66 астероидов, заявили в РАН

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Порядка 66 астероидов приблизятся к Земле в 2019 году, но для планеты они не опасны, рассказал в интервью РИА Новости директор института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Бисикало.

"В 2019 году прогнозируется 66 сближений известных астероидов с Землей, при этом ни одно из сближений не будет являться опасным для Земли", — сказал он.