МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Директор института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Бисикало заявил, что допускает существование множества разумных инопланетных цивилизаций за пределами Солнечной системы, отметив, что инопланетяне просто "не хотят выходить на связь".
Он отметил, что человечество до сих пор не нашло доказательств существования инопланетного разума потому, что "инопланетяне не хотят выходить на связь". Вторая причина может заключаться в довольно коротком времени жизни цивилизации — ее короткой активности, пояснил Бисикало.
"Например, наша цивилизация до начала ХХ века вообще ничего дополнительно не излучала. Сейчас Земля изобилует электронными сигналами в разных диапазонах, но общая тенденция заключается в уменьшении потерь и, следовательно, в уменьшении уровня сигнала", — сказал он.
"Важно отметить, что многие биомаркеры проявляются в ультрафиолетовой области спектра, изучением которой будет заниматься космическая обсерватория "Спектр- УФ", которую мы запустим на орбиту в 2024 году. Возможно, с ее помощью мы увидим что-то действительно интересное", — добавил Бисикало.