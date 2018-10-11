Пентагон выделил финансы на разработку перспективных космических ракет

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ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Пентагон выделил более 1 миллиарда долларов на разработку перспективных космических ракет, говорится в сообщении американского военного ведомства.

В частности, консорциум United Launch Services (ULA) выиграл тендер на 967 миллионов долларов для разработки стартового комплекса для перспективной одноразовой ракеты-носителя. В консорциуме участвуют Boeing и Lockheed Martin.

Также компания ATK Launch Systems получила 45 миллионов долларов на разработку трех прототипов ракетных двигателей для того же проекта ракеты-носителя. Компания SpaceX Илона Маска получила контракт на 33,6 миллиона долларов на дальнейшую разработку криогенного метанового ракетного двигателя Raptor.