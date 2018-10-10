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Астрономы открыли десятки новых "радиосигналов пришельцев"

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© Фото : Alex Cherney/CSIROРадиотелескоп ASKAP в АвстралииРадиотелескоп ASKAP в Австралии
© Фото : Alex Cherney/CSIRO
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Австралийские астрономы удвоили число так называемых FRB-вспышек, своеобразных "радиосигналов инопланетян", открыв два десятка новых источников подобного рода в далеких галактиках. Результаты их наблюдений были представлены в журнале Nature.

Двойная звездная система HD 49798 в созвездии Кормы в представлении художника
© Francesco Mereghetti
"Радиосигналы пришельцев" могут возникать каждую секунду, заявляют ученые
"Мы до сих пор не знаем, в каких именно галактиках и частях Вселенной возникают эти вспышки. Когда полные версии SKA и ASKAP будут введены в строй, мы сможем локализовать их положение с точностью до тысячной доли градуса. Этого хватит для того, чтобы понять, где конкретно возникает каждый FRB-всплеск", — заявил Райан Шэннон (Ryan Shannon) из Технологического университета Суинберн в Мельбурне (Австралия).

Радиоволновое эхо пустоты

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения, FRB, астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия).

В последующие годы ученым удалось найти следы еще девяти подобных всплесков, сравнение которых показало, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций из-за необъяснимой периодичности в их структуре.

Позже астрофизики обнаружили, что FRB-вспышки повторяются и раскрыли другие необычные их свойства, несовместимые с главными "природными" версиями их рождения, что поставило эти теории под сомнение. 

Так художник представил себе галактическую цивилизацию Кардашева III типа, строящую сферу Дайсона
© Фото : Danielle Futselaar, ASTRON
Внеземные сигналы: Россия присоединяется к изучению главной загадки космоса

Шэннон и его коллеги удвоили число известных ученым "сигналов инопланетян", наблюдая за ночным небом при помощи еще строящегося телескопа ASKAP – прототипа SKA, крупнейшей радиообсерватории мира площадью в квадратный километр. Ее постройка должна начаться в Австралии и ЮАР в 2019 году, и сейчас астрономы отрабатывают все ее ключевые технологии на ASKAP.

Одной из главных задач SKA, как отмечает Шэннон, станут поиски источников FRB-вспышек. Данный телескоп может одновременно следить фактически за всем ночным небом южного полушария Земли, что позволит ему находить по несколько десятков "сигналов инопланетян" каждый день.

Восход солнца над группой планет
© Fotolia / sdecoret
Астрономы открыли новый тип быстрых "радиосигналов инопланетян"

Его уменьшенная копия, как пишут австралийские ученые, смогла открыть два десятка подобных радиоволновых аномалий всего за 1,5 месяца наблюдений, удвоив число FRB-всплесков, открытых за последние десять лет.

Для этого ученые расположили все шесть тарелок ASKAP, обычно объединенных в единую виртуальную радиоантенну, таким образом, что они начали покрывать площадь примерно в 240 квадратных градусов, что в тысячу раз больше размеров Луны на ночном небе. Это уменьшило точность локализации источников радиосигналов, но резко повысило вероятность их обнаружения.

Новые тайны космоса

Ни один из двух десятков новых FRB-всплесков, по словам Шэннона и его коллег, не был найден еще раз в ходе повторных наблюдений, что говорит об их одиночном характере. С другой стороны, изучение их спектра показало, что все эти вспышки возникли далеко за пределами нашей Галактики. Это в очередной раз исключило пульсары и другие маломощные источники радиоволн в качестве возможного "природного" прародителя этих сигналов.

Что интересно, чем дальше находился источник этих волн, тем мощнее были сами вспышки. Как отмечают ученые, это говорит о том, что мы видим далеко не все FRB-всплески, а только достаточно мощные события подобного рода.

Эти наблюдения указали на еще одну любопытную вещь – частота появления подобных вспышек на всем ночном небе южного полушария Земли оказалась почти в 200 раз меньше, чем это предсказывали наблюдения на телескопе Паркс, следящим за определенным сектором небесной сферы.

Так художник представил себе галактическую цивилизацию Кардашева III типа, строящую сферу Дайсона
© Фото : Danielle Futselaar, ASTRON
Астрономы повторно поймали "радиосигнал пришельцев" из далекой галактики

Подобные расхождения, про мнению Шэннона, не обязательно говорят о крайне неоднородном распределении "сигналов инопланетян" по ночному небу. Вполне возможно, что они возникли из-за различий в чувствительности и манере обработке сигнала на той и другой обсерватории. 

Достройка ASKAP и запуск SKA, как надеются ученые, позволит понять, с чем связаны эти несостыковки и понять, почему свойства вспышек единственного повторяющегося источника, объекта FRB 121102 в созвездии Возничего, заметно отличаются от характеристик одиночных "радиосигналов пришельцев".


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