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Биологи раскрыли необычную связь между пчелами и солнечными затмениями

(обновлено: 17:34 10.10.2018)
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© AFP 2018 / Stan HondaКомбинированное изображение полного солнечного затмения. 21 августа 2017Комбинированное изображение полного солнечного затмения. 21 августа 2017
© AFP 2018 / Stan Honda
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Последнее полное солнечное затмение помогло биологам подтвердить существование крайне необычного феномена – пчелы и другие насекомые резко замолкают и перестают двигаться в тот момент, когда наступает полная темнота. Их выводы были представлены в журнале Annals of the Entomological Society of America.

Фазы полного солнечного затмения, видимого с острова Тернате, Индонезия, 9 марта 2016
© REUTERS / Beawiharta
Ученые рассказали, когда произойдет последнее полное солнечное затмение
"Упоминания этого феномена в литературе заставили нас ожидать, что уровень активности пчел будет плавно падать. Но мы абсолютно не ожидали увидеть то, что пчелы будут нормально летать до наступления полного затмения, и в этот момент резко прекратят двигаться. Это выглядело так, как будто кто-то внезапно выключил свет в комнате, и вся жизнь в ней затихла", — заявила Кэндейс Гален (Candace Galen) из университета Миссури (США).

Солнечное затмение происходит, когда наш естественный спутник – Луна – в своем движении проходит по диску Солнца. Это всегда происходит в момент новолуния. Но не каждое новолуние происходит солнечное затмение. Из‑за наклона орбиты Луны к земной орбите Луна обычно немного "промахивается" и проходит выше или ниже Солнца. Однако примерно 2-5 раз в год тень Луны все же падает на Землю и наступает локальный "конец (солнечного) света".

Еще реже происходят так называемые полные солнечные затмения, когда диск Луны полностью закрывает собой Солнце от Земли, временно возвращая ночь на ее поверхность на территории узкой полоски поверхности планеты, по которой проходит тень Луны. Как правило, такие затмения происходят примерно раз в 18 месяцев, и каждая точка на поверхности Земли становится свидетелем подобных затмений примерно раз за половину столетия. 

Солнечное затмение. Архивное фото
© AP Photo / Luca Bruno
Врачи рассказали о влиянии солнечного затмения на организм

В конце августа прошлого года, как отмечает Гален, на территории США произошло очередное полное затмение, и многие ее знакомые, а также журналисты, постоянно интересовались тем, как будут вести себя собаки и другие животные во время "внепланового" наступления ночи. Подобные вопросы заинтересовали саму Гален, и она решила провести подобный эксперимент с участием пчел и других насекомых, за жизнью которых она наблюдает.

Для этого Гален и ее единомышленники собрали группу из четырех сотен добровольцев, согласившихся пожертвовать зрелищем ради науки. Во время наступления затмения они следили не за диском Солнца, а наблюдали за активностью пчел, а также записывали уровень "природного шума" при помощи специальных микрофонов, параллельно замеряя температуры воздуха и поверхности цветов.

Ученые ожидали, что пчелы, шмели и прочие насекомые будут вести себя во время затмения примерно так же, как при наступлении ночи, постепенно снижая уровень активности и впадая в анабиоз или спячку. 

Затмение. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Древние затмения помогли ученым раскрыть тайну удлинения суток на Земле

Реальность оказалась совершенно иной. Сначала пчелы просто не замечали затмения, почти не меняя поведения даже при существенном снижении в яркости дневного света. Когда же тень Луны полностью закрыла то место, где находились Гален и ее помощники, пчелы резко переключились в "ночной режим" и перестали жужжать или проявлять какие-либо другие признаки активности.

Эта странность в поведении пчел, как считают ученые, будет особенно интересна для нейрофизиологов, изучающих поведение насекомых и их "биочасы", а также для экологов, наблюдающих за тем, как световое загрязнение влияет на поведение животных и растений.


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