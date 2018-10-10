Космонавт Овчинин рассказал, как готовился стать командиром МКС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 10 окт — РИА Новости. Российский космонавт Алексей Овчинин в ходе предполетной пресс-конференции рассказал о том, как готовился стать командиром Международной космической станции.
"При подготовке к полету были дополнительные занятия для меня, как для командира. Во время сессии в Хьюстоне я присутствовал на тренировках по выполнению работ с помощью манипулятора, при выполнении внекорабельной деятельности, при стыковке кораблей транспортных и грузовых. Все делается для того, чтобы, будучи командиром станции, я мог представить, как это все выполняется, и был в курсе", — сказал он.
Алексей Овчинин вместе с астронавтом НАСА Ником Хейгом отправится на МКС на корабле "Союз МС-10". Ракета "Союз-ФГ" с кораблем стартует 11 октября в 11.40 мск с Байконура. Корабль отправится по короткой четырехвитковой схеме, поэтому путь экипажа до станции составит порядка шести часов.
"Как правило, дублеры отправляются в полет через один экипаж. Однако на этот раз они полетят подряд вслед за основным экипажем. Таким образом, российские космонавты дважды подряд станут командирами МКС", — сообщил во время пресс-конференции представитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
Бурлак и сова
"Это был индикатор невесомости в моем первом полете. Поэтому сова плавно перекочевала на эмблему нашего полета", — рассказал Овчинин, добавив, что "сова вертит головой на 360 градусов". Космонавты, по его словам, должны быть такими же внимательными.
На мероприятии также присутствовал коллега Овчинина по первому полету — астронавт NASA Джефф Уильямс.