Космонавт Овчинин рассказал, как готовился стать командиром МКС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 10 окт — РИА Новости. Российский космонавт Алексей Овчинин в ходе предполетной пресс-конференции рассказал о том, как готовился стать командиром Международной космической станции.

"При подготовке к полету были дополнительные занятия для меня, как для командира. Во время сессии в Хьюстоне я присутствовал на тренировках по выполнению работ с помощью манипулятора, при выполнении внекорабельной деятельности, при стыковке кораблей транспортных и грузовых. Все делается для того, чтобы, будучи командиром станции, я мог представить, как это все выполняется, и был в курсе", — сказал он.

Алексей Овчинин вместе с астронавтом НАСА Ником Хейгом отправится на МКС на корабле "Союз МС-10". Ракета "Союз-ФГ" с кораблем стартует 11 октября в 11.40 мск с Байконура. Корабль отправится по короткой четырехвитковой схеме, поэтому путь экипажа до станции составит порядка шести часов.

Овчинин сменит на посту командира станции астронавта Европейского космического агентства (ESA) немца Александра Герста, который в декабре вернется на Землю на корабле "Союз МС-09", сейчас пристыкованном к станции. В этом же месяце к станции пристыкуется "Союз МС-11". На нем прилетит командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко, который станет командиром МКС после возвращения Овчинина.

"Как правило, дублеры отправляются в полет через один экипаж. Однако на этот раз они полетят подряд вслед за основным экипажем. Таким образом, российские космонавты дважды подряд станут командирами МКС", — сообщил во время пресс-конференции представитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Бурлак и сова

Овчинин также рассказал о некоторых атрибутах своего полета. Так, по его словам, он оставил позывной "Бурлак", который у него был во время первого полета. Также на эмблеме экипажа "Союза МС-10" есть силуэт совы, его добавили, потому что мягкая игрушка совы была индикатором невесомости во время первого полета Овчинина.

"Это был индикатор невесомости в моем первом полете. Поэтому сова плавно перекочевала на эмблему нашего полета", — рассказал Овчинин, добавив, что "сова вертит головой на 360 градусов". Космонавты, по его словам, должны быть такими же внимательными.

На мероприятии также присутствовал коллега Овчинина по первому полету — астронавт NASA Джефф Уильямс.