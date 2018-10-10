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Открытая Луна: как НАСА и Роскосмос готовятся к освоению дальнего космоса

(обновлено: 15:49 10.10.2018)
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© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos, NASAЛунная базаЛунная база
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos, NASA
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Джим Брайденстайн, глава НАСА, рассказал в МГУ о том, как будет проходить строительство первой международной станции на орбите Луны, почему при ее создании будут использоваться космическая версия концепции Open Source, и пообещал, что политика не будет мешать сотрудничеству России и США в космосе. 

Дорога к Луне

Первые слухи о возможности постройки "сестры МКС" на орбите Луны появились осенью 2016 года, когда состоялась закрытая встреча Международной группы по разработке космических кораблей ISCWG. В ее рамках представители этих пяти космических держав обсуждают международные планы по освоению космоса  и тому, куда будет двигаться человечество после вывода МКС из эксплуатации в середине 2020 годов.

В сентябре прошлого года представители Роскосмоса и НАСА официально подтвердили эти планы и подписали меморандум о сотрудничестве в создании LOP-G, в соответствии с которым Россия должна была создать шлюзовый модуль лунной станции. Последующие переговоры, как отмечали источники РИА Новости в марте этого года, зашли в тупик, так как российскую сторону не устроила ее роль в этом проекте. 

Дмитрий Рогозин и Игорь Комаров на космодроме Восточный перед стартом ракеты-носителя Союз-2.1б. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Луна, Марс, Юпитер: Рогозин рассказал о перспективах космодрома Восточный

Несколько недель назад Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса, публично заявил, что российская сторона не будет принимать участие в совместном с США проекте окололунной станции на тех условиях, которые предлагают американцы.

Параллельно с этим отношения сторон стали еще более напряженными из-за скандала вокруг утечки воздуха на МКС и просверленного отверстия в обшивке "Союза". Возникла серьезная угроза того, что отношения держав могут бесповоротно испортиться не только на Земле, но и в космосе.

Джим Брайденстин ответил на многие из этих вопросов и опасений, прочитав лекцию о том, как НАСА планирует развивать свое присутствие в дальнем космосе и сотрудничество с Россией и другими международными партнерами, в стенах Фундаментальной библиотеки МГУ.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкГлава НАСА Д. Брайденстайн выступил с лекцией в МГУ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Глава НАСА Д. Брайденстайн выступил с лекцией в МГУ

Эта лекция стала во многом знаковым событием и по той причине, что на ней состоялась первая встреча Дмитрия Рогозина и его американского коллеги. Как отметили оба чиновника, их много что объединяет – они были недавно назначены на свои должности, могут похвастаться опытом пилотирования самолетов и вертолетов, а также имеют многие другие схожие пункты в биографии.

"Нас с Джимом многое объединяет. Мы очень рассчитываем на то, что в самое ближайшее время Роскосмос и НАСА договорятся о запуске больших совместных программ по освоению дальнего космоса. Мы сделаем все для того, чтобы политика не вмешивалась в наше сотрудничество, и чтобы оно развивалось так же, как это происходило раньше", — заявил Рогозин. 

Фотография Луны. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
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Аналогичные мысли высказал Брайденстайн, отметив, что сотрудничество между США и Советским союзом в мирном освоении космоса не прекращалось даже в самые мрачные времена холодной войны, особо отметив первое "рукопожатие в космосе", совершенное на борту состыкованных кораблей "Союз" и "Аполлон" в 1975 году Алексеем Леоновым и Томом Стаффордом.

По его словам, сегодня нет никаких причин для того, чтобы уровень взаимного доверия и понимания, достигнутый Роскосмосом и НАСА в последние полвека, был как-то приуменьшен или полностью обнулен. "Мы связаны узами дружбы длиной в жизнь", отметил администратор НАСА.

 Следующим шагом в развитии этого партнерства, по его мнению, должна стать окололунная станция Lunar Orbital Platform-Gateway, создание которой он не считает возможным без помощи России и других международных партнеров.

Космический ренессанс

Постройка LOP-G должна стать одним из ключевых пунктов амбициозной космической программы American Space Renaissance, которую Брайденстайн озвучивал в качестве конгрессмена еще в апреле 2016 года. Он предложил провести глубокую реформу НАСА, призванную "вернуть Америке лидерство в изучении космоса".

В ее рамках Брайденстайн призвал четко разделить военные и гражданские космические миссии и функции, передав наблюдение за "космическим мусором" в руки НАСА, а также сфокусировать космическое агентство на освоении и изучении дальнего космоса, в том числе при помощи пилотируемых миссий, а также долгосрочных проектах длиной в несколько десятилетий. 

Глава НАСА Д. Брайденстайн выступил с лекцией в МГУ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Он предложил решить главную проблему НАСА – внезапное сокращение бюджетов и отмена миссий из-за перемен в Конгрессе и в Белом Доме – сделав главу НАСА выборной и при этом несменяемой должностью, чьи сроки работы будут ограничены пятью годами. Эти идеи не нашли поддержки в Конгрессе, но они привлекли внимание Дональда Трампа, предложившего Конгрессу назначить Брайденстайна главой НАСА в сентябре 2017 года.

Его вступление в должность в апреле этого года сделало реализацию планов по постройке LOP-G и возвращению на Луну пока самым главным приоритетом НАСА, на реализацию которого будет выделено максимальное количество ресурсов, в том числе и за счет других программ, таких как создание новой "великой обсерватории" WFIRST или новых климатических спутников.

© BoeingКонцепция лунной базы Deep Space Gateway
© Boeing
Концепция лунной базы Deep Space Gateway

"НАСА и Роскосмос уже создали и успешно реализовали одну из самых масштабных и больших совместных космических миссий – мы, совместно с другими международными партнерами, построили Международную космическую станцию. Настало время для того, чтобы сделать еще один "маленький шаг" и перейти с околоземной орбиты на Луну", — подчеркнул глава НАСА.

По словам Брайденстайна, его интересует не просто возвращение на поверхность спутницы Земли для того, чтобы, как он выразился, "пройти по следам Нила Армстронга и других астронавтов программы "Аполлон" и водрузить новые флаги на ее поверхность", а понять, что нужно сделать для постройки полноценных окололунных и лунных баз. 

Первая в истории фотография с поверхности Марса, сделанная аппаратом Викинг-1
© NASA / JPL
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"Сейчас мы и Роскосмос, а также коммерческие и другие международные партнеры, активно обсуждаем планы по созданию автономной и самоподдерживающейся инфраструктуры, которая позволяла бы будущим обитателям подобных станций жить на них постоянно", — отметил Брайденстайн.

Эти решения, в свою очередь, послужат базой и примером для реализации следующей амбициозной задачи НАСА – осуществлению полета на Марс и постройки аналогичных станций на его орбите, которые, как надеется Брайденстайн,  появятся там в ближайшие 20-30 лет.

Три лунных кита

Реализация этих планов, по его словам, станет возможной благодаря трем вещам – развитию и использованию многоразовых ракет и космических кораблей, "открытой" архитектуре LOP-G и созданию новых космических двигателей.

"Я не просто говорю о повторно используемых ракетах или их отдельных ступенях, которые уже существуют сегодня. Вся цепочка связей между Землей и Луной должны быть многоразовой, начиная с космических "буксиров", перевозящих грузы между планетами, и заканчивая "шаттлами", которые будут доставлять путешественников с поверхности Луны на ее орбиту. Каждый такой аппарат должен проработать минимум 15 лет", — заявил чиновник.

Подобные технологии, как отметил Брайденстайн, позволят значительно сократить расходы на постройку станции и ее эксплуатацию, а также они будут критически важны для полета на Марс. Еще больше надежд он возлагает на идею, которую можно назвать своеобразным космическим аналогом принципа "открытого программного обеспечения".  

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© NASA / JPL-Caltech/MSSS
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"Первая окололунная орбитальная станция будет построена по принципу Open Source. Мы планируем опубликовать в сети абсолютно все чертежи, документы и протоколы, описывающие работу всех систем станции, ее шлюзов, систем стыковки, питания и жизнеобеспечения. Любое государство или компания может создать свои собственные модули, используя эти открытые данные, и интегрировать их в LOP-G", — заявил глава НАСА.

© NASA / Bill StaffordАстронавты НАСА входят в космический корабль Орион
© NASA / Bill Stafford
Астронавты НАСА входят в космический корабль Орион

Третим "китом" лунных амбиций НАСА, как отметил Брайденстайн, станут плазменные и ионные двигатели нового поколения, способные вырабатывать большие количества тяги и не расходующие много газа, а также обычные химические двигательные системы, использующие лунную воду в качестве источника топлива и окислителя.

"Долгое время мы считали, что Луна полностью лишена воды, однако наблюдения индийского зонда "Чандраян-1" и нашего аппарата LRO показали, что на спутнице Земли присутствуют огромные запасы льда. Этот лед не только даст воду и кислород для будущих колонистов, но и будет источником почти неисчерпаемых запасов ракетного топлива", — продолжает Брайденстайн. 

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Все эти планы, как подчеркивает чиновник, нельзя реализовать без международного партнерства, в том числе помощи со стороны России. "Не устаю повторять, что мы не можем реализовать все эти задачи в одиночку. Постройка станции потребует международного участия, и мы были бы очень рады, если бы Роскосмос присоединился к проекту", — заключил глава НАСА

В этом отношении Брайденстин не соглашается с позицией Теда Круза, его близкого соратника по партии и бывшего кандидата в президенты США, последовательно выступающего за развитие "национальных" космических проектов, отдающих приоритет США, а не международным партнерам.

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Возьмут ли меня в космонавты?
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РИА Наука
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2 пользователя оставили 2 комментария
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Сергей
Рисунок в шапке просто шикарный, пропеллеры на Луне.
15:23
10.10.2018
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