Открытая Луна: как НАСА и Роскосмос готовятся к освоению дальнего космоса

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Джим Брайденстайн, глава НАСА, рассказал в МГУ о том, как будет проходить строительство первой международной станции на орбите Луны, почему при ее создании будут использоваться космическая версия концепции Open Source, и пообещал, что политика не будет мешать сотрудничеству России и США в космосе.

Дорога к Луне

Первые слухи о возможности постройки "сестры МКС" на орбите Луны появились осенью 2016 года, когда состоялась закрытая встреча Международной группы по разработке космических кораблей ISCWG. В ее рамках представители этих пяти космических держав обсуждают международные планы по освоению космоса и тому, куда будет двигаться человечество после вывода МКС из эксплуатации в середине 2020 годов.

В сентябре прошлого года представители Роскосмоса и НАСА официально подтвердили эти планы и подписали меморандум о сотрудничестве в создании LOP-G, в соответствии с которым Россия должна была создать шлюзовый модуль лунной станции. Последующие переговоры, как отмечали источники РИА Новости в марте этого года, зашли в тупик, так как российскую сторону не устроила ее роль в этом проекте.

Несколько недель назад Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса, публично заявил, что российская сторона не будет принимать участие в совместном с США проекте окололунной станции на тех условиях, которые предлагают американцы.

Параллельно с этим отношения сторон стали еще более напряженными из-за скандала вокруг утечки воздуха на МКС и просверленного отверстия в обшивке "Союза". Возникла серьезная угроза того, что отношения держав могут бесповоротно испортиться не только на Земле, но и в космосе.

Джим Брайденстин ответил на многие из этих вопросов и опасений, прочитав лекцию о том, как НАСА планирует развивать свое присутствие в дальнем космосе и сотрудничество с Россией и другими международными партнерами, в стенах Фундаментальной библиотеки МГУ.

Эта лекция стала во многом знаковым событием и по той причине, что на ней состоялась первая встреча Дмитрия Рогозина и его американского коллеги. Как отметили оба чиновника, их много что объединяет – они были недавно назначены на свои должности, могут похвастаться опытом пилотирования самолетов и вертолетов, а также имеют многие другие схожие пункты в биографии.

"Нас с Джимом многое объединяет. Мы очень рассчитываем на то, что в самое ближайшее время Роскосмос и НАСА договорятся о запуске больших совместных программ по освоению дальнего космоса. Мы сделаем все для того, чтобы политика не вмешивалась в наше сотрудничество, и чтобы оно развивалось так же, как это происходило раньше", — заявил Рогозин.

Аналогичные мысли высказал Брайденстайн, отметив, что сотрудничество между США и Советским союзом в мирном освоении космоса не прекращалось даже в самые мрачные времена холодной войны, особо отметив первое "рукопожатие в космосе", совершенное на борту состыкованных кораблей "Союз" и "Аполлон" в 1975 году Алексеем Леоновым и Томом Стаффордом.

По его словам, сегодня нет никаких причин для того, чтобы уровень взаимного доверия и понимания, достигнутый Роскосмосом и НАСА в последние полвека, был как-то приуменьшен или полностью обнулен. "Мы связаны узами дружбы длиной в жизнь", отметил администратор НАСА.

Следующим шагом в развитии этого партнерства, по его мнению, должна стать окололунная станция Lunar Orbital Platform-Gateway, создание которой он не считает возможным без помощи России и других международных партнеров.

Космический ренессанс

Постройка LOP-G должна стать одним из ключевых пунктов амбициозной космической программы American Space Renaissance, которую Брайденстайн озвучивал в качестве конгрессмена еще в апреле 2016 года. Он предложил провести глубокую реформу НАСА, призванную "вернуть Америке лидерство в изучении космоса".

В ее рамках Брайденстайн призвал четко разделить военные и гражданские космические миссии и функции, передав наблюдение за "космическим мусором" в руки НАСА, а также сфокусировать космическое агентство на освоении и изучении дальнего космоса, в том числе при помощи пилотируемых миссий, а также долгосрочных проектах длиной в несколько десятилетий.

Он предложил решить главную проблему НАСА – внезапное сокращение бюджетов и отмена миссий из-за перемен в Конгрессе и в Белом Доме – сделав главу НАСА выборной и при этом несменяемой должностью, чьи сроки работы будут ограничены пятью годами. Эти идеи не нашли поддержки в Конгрессе, но они привлекли внимание Дональда Трампа, предложившего Конгрессу назначить Брайденстайна главой НАСА в сентябре 2017 года.

Его вступление в должность в апреле этого года сделало реализацию планов по постройке LOP-G и возвращению на Луну пока самым главным приоритетом НАСА, на реализацию которого будет выделено максимальное количество ресурсов, в том числе и за счет других программ, таких как создание новой "великой обсерватории" WFIRST или новых климатических спутников.

© Boeing Концепция лунной базы Deep Space Gateway © Boeing Концепция лунной базы Deep Space Gateway

"НАСА и Роскосмос уже создали и успешно реализовали одну из самых масштабных и больших совместных космических миссий – мы, совместно с другими международными партнерами, построили Международную космическую станцию. Настало время для того, чтобы сделать еще один "маленький шаг" и перейти с околоземной орбиты на Луну", — подчеркнул глава НАСА.

По словам Брайденстайна, его интересует не просто возвращение на поверхность спутницы Земли для того, чтобы, как он выразился, "пройти по следам Нила Армстронга и других астронавтов программы "Аполлон" и водрузить новые флаги на ее поверхность", а понять, что нужно сделать для постройки полноценных окололунных и лунных баз.

"Сейчас мы и Роскосмос, а также коммерческие и другие международные партнеры, активно обсуждаем планы по созданию автономной и самоподдерживающейся инфраструктуры, которая позволяла бы будущим обитателям подобных станций жить на них постоянно", — отметил Брайденстайн.

Эти решения, в свою очередь, послужат базой и примером для реализации следующей амбициозной задачи НАСА – осуществлению полета на Марс и постройки аналогичных станций на его орбите, которые, как надеется Брайденстайн, появятся там в ближайшие 20-30 лет.

Три лунных кита

Реализация этих планов, по его словам, станет возможной благодаря трем вещам – развитию и использованию многоразовых ракет и космических кораблей, "открытой" архитектуре LOP-G и созданию новых космических двигателей.

"Я не просто говорю о повторно используемых ракетах или их отдельных ступенях, которые уже существуют сегодня. Вся цепочка связей между Землей и Луной должны быть многоразовой, начиная с космических "буксиров", перевозящих грузы между планетами, и заканчивая "шаттлами", которые будут доставлять путешественников с поверхности Луны на ее орбиту. Каждый такой аппарат должен проработать минимум 15 лет", — заявил чиновник.

Подобные технологии, как отметил Брайденстайн, позволят значительно сократить расходы на постройку станции и ее эксплуатацию, а также они будут критически важны для полета на Марс. Еще больше надежд он возлагает на идею, которую можно назвать своеобразным космическим аналогом принципа "открытого программного обеспечения".

"Первая окололунная орбитальная станция будет построена по принципу Open Source. Мы планируем опубликовать в сети абсолютно все чертежи, документы и протоколы, описывающие работу всех систем станции, ее шлюзов, систем стыковки, питания и жизнеобеспечения. Любое государство или компания может создать свои собственные модули, используя эти открытые данные, и интегрировать их в LOP-G", — заявил глава НАСА.

© NASA / Bill Stafford Астронавты НАСА входят в космический корабль Орион © NASA / Bill Stafford Астронавты НАСА входят в космический корабль Орион

Третим "китом" лунных амбиций НАСА, как отметил Брайденстайн, станут плазменные и ионные двигатели нового поколения, способные вырабатывать большие количества тяги и не расходующие много газа, а также обычные химические двигательные системы, использующие лунную воду в качестве источника топлива и окислителя.

"Долгое время мы считали, что Луна полностью лишена воды, однако наблюдения индийского зонда "Чандраян-1" и нашего аппарата LRO показали, что на спутнице Земли присутствуют огромные запасы льда. Этот лед не только даст воду и кислород для будущих колонистов, но и будет источником почти неисчерпаемых запасов ракетного топлива", — продолжает Брайденстайн.

Все эти планы, как подчеркивает чиновник, нельзя реализовать без международного партнерства, в том числе помощи со стороны России. "Не устаю повторять, что мы не можем реализовать все эти задачи в одиночку. Постройка станции потребует международного участия, и мы были бы очень рады, если бы Роскосмос присоединился к проекту", — заключил глава НАСА

В этом отношении Брайденстин не соглашается с позицией Теда Круза, его близкого соратника по партии и бывшего кандидата в президенты США, последовательно выступающего за развитие "национальных" космических проектов, отдающих приоритет США, а не международным партнерам.