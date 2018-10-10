Россия планирует создать плазменный двигатель для полетов к Луне

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Предприятие Роскосмоса планирует создать макет безэлектродного плазменного ракетного двигателя (БПРД) большой мощности и стенд для его испытаний, говорится в материалах, опубликованных на сайте головного предприятия ракетного двигателестроительного холдинга НПО "Энергомаш".

"Имеющийся задел АО КБХА (конструкторское бюро химавтоматики – ред.) по электроракетным двигателям и электроустановкам позволит реализовать разработку и изготовление макета безэлектродного плазменного ракетного двигателя большой мощности (сотни кВт)", — говорится в сообщении по итогам прошедшего на предприятии научно-технического совета.

В настоящее время в системах маневрирования тяжелых космических аппаратов используются электрореактивные двигатели мощностью 15-20 кВт.

Как пояснил РИА Новости генеральный директор частной компании "Лин Индастриал" Александр Ильин, основное предназначение мощных электрореактивных двигателей — использование их в космических буксирах, которые будут перевозить крупные грузы.

"Плазменные двигатели большей мощности хорошо могли бы себя проявить на просторах Солнечной системы — перевозить грузы к планетам, например, крупные исследовательские зонды, но поскольку сегодня рынка там нет, то рассматривается идея использования таких двигателей для доставки телекоммуникационных спутников с низкой орбиты на геостационарную. Но создать буксир, способный конкурировать около Земли с разгонными блоками на жидкостных ракетных двигателях — очень сложная задача. В принципе, такие буксиры могли бы быть эффективны для доставки грузов в системе Земля-Луна", — рассказал Ильин.

В 2016 году сообщалось, что КБХА и "Курчатовский институт" подготовят проект создания безэлектродного плазменного ракетного двигателя нового поколения. Тогда отмечалось, что двигатель такого типа потенциально может иметь большой ресурс работы.

Как сообщалось, с 2009 года в России ведутся работы по созданию ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Ранее в "Росатоме" сообщали, что опытный образец ядерного реактора для энергодвигательной установки, которая будет необходима для реализации проектов по освоению космоса, будет представлен в 2018 году.