Организаторы опубликуют видео эксперимента по печати тканей в космосе

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Организаторы эксперимента по выращиванию на Международной космической станции хрящевой ткани человека и щитовидной железы мыши на специальном 3D-биопринтере обнародуют видео процесса, рассказал в интервью РИА Новости управляющий партнер компании-создателя биопринтера 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

11 октября на Международную космическую станцию в российском корабле "Союз МС-10" отправят уникальный российский прибор "Орган.Авт" для эксперимента "Магнитный 3D-биопринтер". На нем будет проведен первый в истории эксперимент по печати биологических объектов в космосе.

"Да, конечно", — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли обнародованы съемки хода эксперимента.

Сами организаторы смогут наблюдать за ходом эксперимента в онлайн режиме. Видеотрансляция будет вестись в Центре управления полетами. Постановщики намерены "внимательно следить за ходом проведения экспериментов, если понадобится оперативно вносить какие-то корректировки", рассказал Хесуани.

Для видеозаписи и трансляции происходящего на научном оборудовании установлены видеокамеры. Они будут записывать процесс сборки биоматериала.

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