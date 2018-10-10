Загрязнение воздуха может вызывать рак рта, заявляют ученые

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Большое число капель токсичных аэрозолей и мелких частиц пыли в воздухе оказалось связано с повышенным риском заполучить рак ротовой полости. К такому выводу пришли тайваньские медики, опубликовавшие результаты многолетних наблюдений в Journal of Investigative Medicine.

"Мы провели первое масштабное исследование, четко показавшее, что между раком рта и числом частиц в атмосфере существует статистическая связь. Наше открытие стало очередным свидетельством того, что аэрозоли и мелкие частицы пыли крайне негативно влияют на здоровье человека", — пишут Юн-По Ляу (Yung-Po Liaw) из университета Чуншань в Тайчжуне (Тайвань).

В последние годы ученые активно интересуются тем, как деятельность человека и рост численности населения Земли могли влиять на ее климат и экологию до наступления индустриальной эпохи, с которой сегодня связывается развитие глобального потепления и резкий рост концентрации токсичных и вредных веществ в атмосфере, воде и в почве.

По текущим оценкам ВОЗ, 80% жителей городов мира дышат воздухом, где концентрация вредных веществ превышает нормы, установленные организацией. Это особенно ярко проявляется в странах третьего мира, где фактически все население мегаполисов живет или в условиях постоянного смога, как в Китае, или при загрязнении воздуха большим количеством канцерогенных продуктов сгорания бензина, как в большинстве стран Юго-Восточной Азии.

Ляу и его коллеги получили первые достоверные данные по тому, как эти выбросы влияют на вероятность развития рака ротовой полости, проанализировав данные, которые собирались четырьмя крупнейшими госпиталями Тайбэя, столицы острова, на протяжении последнего десятилетия.

В общей сложности, за это время в больницы обратилось примерно полмиллиона жителей города за помощью по самым разным причинам. Примерно 1,6 тысячи из них стали жертвами рака рта, что позволило ученым проверить, связан ли он с канцерогенными аэрозолями, сопоставив частоту развития рака в разных районах города с картами загрязнения воздуха на территории Тайбэя.

Исключив влияние других неблагоприятных факторов, таких как употребление табака или бетеля, ученые обнаружили, что люди, жившие в самых загрязненных уголков столицы, на 43% чаще страдали от рака, чем горожане из других районов Тайбэя. По силе действия, как отмечают ученые, смог не уступал ни табаку, ни бетелю, двум ведущим причинам развития этой формы рака в странах Азии.

По словам врачей, пока точно нельзя сказать, были ли аэрозоли единственной причиной этого, или же высокая вероятность появления опухолей была связана с чем-то еще. Как надеются Ляу и его коллеги, опыты на животных помогут понять, как именно аэрозоли способствуют развитию рака и как этого можно избежать.