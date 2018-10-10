На МКС 13 октября начнется эксперимент по 3D-печати органов

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Эксперимент по выращиванию на Международной космической станции хрящевой ткани человека и щитовидной железы мыши на специальном 3D-биопринтере начнется 13 октября и продлятся до 16 числа, рассказал в интервью РИА Новости управляющий партнер компании-создателя биопринтера 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

11 октября на Международную космическую станцию в российском корабле "Союз МС-10" отправят уникальный российский прибор "Орган.Авт" для эксперимента "Магнитный 3D-биопринтер". На нем будет проведен первый в истории эксперимент по печати биологических объектов в космосе.

"Эксперимент будет проводиться в несколько этапов, первый этап будет проведен 13 октября, а последний — 16 октября", — рассказал он.

Хесуани пояснил, что для проведения эксперимента на МКС отправляют биопринтер и кюветы для него, в которых в специальном геле содержится биологический материал. Гель при изменении температуры переходит в жидкое состояние, создает жидкую питательную среду. В ней биологический материал под воздействием магнитных волн начинает собираться в определенную структуру. Такая "биосборка" происходит в течение нескольких десятков секунд, но для того, чтобы клетки создали единую конструкцию требуется порядка суток. После этого в кювет добавляется специальный фиксирующий материал, предназначенный для того, чтобы биологические объекты могли храниться в течение нескольких недель до отправки на Землю.

"Дальше уже зафиксированный материал отправится к нам. Здесь мы будем проводить наземные испытания, технологические исследования, чтобы посмотреть, насколько внутренняя структура полученных конструктов соизмерима с тем, что мы воплощаем на Земле", — рассказал Хесуани.