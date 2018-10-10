"Роскосмос" и RT покажут научно-популярное шоу о запуске "Союз МС-10"

Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур. Архивное фото

Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур. Архивное фото

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Роскосмос" и RT покажут научно-популярное шоу о запуске пилотируемого корабля "Союз МС-10" к Международной космической станции, сообщается на сайте канала.

"RT и "Роскосмос" представляют научно-популярное онлайн-шоу "СТАРТ" о запуске пилотируемого корабля "Союз МС-10" к Международной космической станции. Премьера состоится в прямом эфире 11 октября в 11.00", — говорится в сообщении.

Телеканал расскажет о подготовке космонавтов к старту, изучит устройство МКС, а также продемонстрирует 3D-принтер для печати органов, который проверят в условиях невесомости. Шоу завершится прямым включением с Байконура, откуда в 11.40 стартует экипаж МКС-57/58.

Также перед пуском "Союза МС-10" RT расскажет о тех, кому предстоит отправиться в космос: российском космонавте Алексее Овчинине и американском астронавте Нике Хейге. Чтобы разобраться в процессе запуска, съемочная группа съездила в Звездный городок и на Байконур, а также пообщалась с космонавтами как на Земле, так и на орбите. Устройство МКС покажет Сергей Прокопьев, который сейчас находится на станции.

Как сообщалось ранее, на корабле "Союз МС-10" к Международной космической станции отправятся россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Место третьего члена экипажа займет контейнер с грузами. Для Овчинина это второй космический полет, Хейг отправляется на станцию в первый раз. Планируется, что Овчинин и Хейг проведут на орбите 187 суток. Старт ракеты намечен на 11.40 мск 11 октября. Корабль отправится к МКС по короткой четырехвитковой схеме и достигнет станции примерно за шесть часов (при традиционной схеме "Союз" делает 34 оборота вокруг Земли, а путь до станции занимает более двух суток).