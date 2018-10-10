Британские ученые подсчитали, как много лиц помнит человек

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Человек в среднем запоминает около пяти тысяч лиц и свободно различает их в том случае, если ему показать произвольную фотографию одного из их обладателей. Это говорит о крайне высокой роли лиц в жизни и эволюции наших предков, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Royal Society Proceedings B.

"Что интересно, разброс в индивидуальных значениях был очень большим – часть людей помнила всего тысячу лиц, тогда как для других их число приближалось к отметке в 10 тысяч. Эти различия могут быть связаны как с особенностями в работе мозга, так и с тем, в какой среде – городской или сельской – росли участники наши опытов", — заявил Роб Дженкинс (Rob Jenkins) из университета Йорка (Великобритания).

Достаточно долгое время ученые считали, что способность распознавать лица была уникальной чертой человека и наших ближайших родичей, таких как шимпанзе. В последние десятилетия выяснилось, что это далеко не так – подобным умением обладают также собаки, лошади, многие птицы и даже беспозвоночные существа, такие как осы.

Это открытие заставило биологов задуматься о том, что выразительные лица и способность их распознавать могли играть важную роль в эволюции наших предков и жизни всех остальных социальных животных, живущих в больших группах.

Дженкинс и его коллеги подошли к изучению этой особенности человека и других "коллективистских" видов живых существ с несколько неожиданной стороны – они измерили то, как много лиц может запомнить типичный обыватель. В прошлом, такие опыты уже проводились для ос и прочих социальных животных. Они показали, что типичное число запомненных лиц было примерно равным тому, как много особей обычно присутствует в их группе.

Дженкинс и его коллеги проверили, характерно ли это и для людей, живших в небольших группах до появления цивилизации и первых городов, что произошло относительно недавно по меркам эволюции.

Для этого ученые собрали группу из 25 студентов-добровольцев и предложили им сыграть в простую игру – они должны были распознать максимальное число фотографий знаменитостей, и описать лица их знакомых, родственников и просто людей, с которыми они сталкивались за все время своей жизни.

Этот эксперимент показал, что добровольцы вспомнили то, как выглядят несколько сотен их знакомых, и успешно распознали лица примерно трети политиков, звезд шоу-бизнеса и прочих знаменитостей, чьи фотографии им показывали ученые. В среднем, каждый участник помнил около пяти тысяч лиц, хотя разброс в значениях между ними был очень высоким.

Подобный результат, как отмечает Дженкинс, говорит о том, что число запоминаемых лиц не обязательно отражает типичные размеры групп общественных животных, и что опыт и социальная среда могут играть важную роль в формировании подобного багажа знаний.



