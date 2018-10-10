Космические агентства заинтересовались мясным "фаршем" из биопринтера

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Космические агентства заинтересовались выращиванием мясного "фарша" в дальних космических полетах в биопринтере, аналогичном тому, который 11 октября отправят на Международную космическую станцию в российском корабле "Союз МС-10", рассказал в интервью РИА Новости управляющий партнер компании-создателя биопринтера 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.
Созданный в России уникальный прибор "Орган.Авт" для эксперимента "Магнитный 3D-биопринтер" планируется использовать на МКС в течение пяти лет. В том числе предлагается тестирование самой возможности изготовления в будущем такого "фарша", а полученные результаты планируется отправить на Землю для анализа. То есть задачи в ближайшие годы приготовить "фарш" и попробовать его на орбите – не стоит, пояснил Хесуани.
Он пояснил, что в нынешнем биопринтере получить "фарш" и невозможно. "Для того, чтобы уже приготовить такого рода биопищу, потребуется дополнительное оборудование, которое нужно будет дополнительно устанавливать на МКС", — рассказал собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.