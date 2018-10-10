Россия развернет на Кубе станцию приема данных со спутников-разведчиков

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Мобильный комплекс приема данных с российских спутников дистанционного зондирования Земли в оптическом и инфракрасном диапазонах наблюдения планируется развернуть на Кубе до конца апреля 2019 года, говорится в конкурсной документации Роскосмоса, размещенной на сайте госзакупок.

"В ходе выполнения данной составной части опытно-конструкторских работ должны быть решены следующие основные задачи: завершены работы по развертыванию… мобильного приемо-передающего комплекса на территории Республики Куба", — говорится в документе.

В нем указывается, что мобильный комплекс создан в 2015 году и прошел государственные испытания. Размещение станции и прием ее в работу должны быть завершены до 30 апреля 2019 года. Комплекс будет получать данные с космических аппаратов оптического наблюдения типа "Ресурс-П" и "Канопус-В", "Канопус-В-ИК" с инфракрасной камерой и передавать их в Москву через спутник-ретрансляторы "Луч" в закодированном режиме.

Кроме того, в рамках развития единой территориально-распределенной информационной системы дистанционного зондирования Земли Роскосмос в следующем году намерен развернуть стационарные станции приема данных на Чукотке и на российской станции "Прогресс" в Антарктиде.

Космическая система "Ресурс-П" состоит из трех аппаратов. Она позволяет получать информацию с разрешением 0,7 метров с периодичностью до трех раз в сутки в заданных районах в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне. Данные с космических аппаратов используются при составлении и обновлении общегеографических, тематических и топографических карт, контроле загрязнения и деградации окружающей среды, информационном обеспечении поиска нефти и других месторождений полезных ископаемых. На основании гиперспектральных спутниковых снимков можно определить зрелость пшеницы, активность микрофлоры в водоеме, а также степень засоленности почвы.

Ранее сообщалось, что новое поколение спутников типа "Ресурс" — "Ресурс-ПМ" помимо поиска полезных ископаемых и мониторинга окружающей среды, смогут засечь пуск и полет ракет, обнаружить и идентифицировать космический мусор, а также наблюдать за звёздами в роли телескопов.

Спутники серии "Канопус-В" предназначены для мониторинга с околоземной орбиты чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных бедствий, лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, землепользования, картографии. В настоящее время на околоземной орбите находится четыре спутника серии "Канопус", включая аппарат с инфракрасной камерой "Канопус-В-ИК", предназначенный для обнаружения очагов лесных возгораний.

В мае сообщалось, что предприятие Роскосмоса научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" подписала контракт на размещение на территории Кубы измерительной станции для спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.