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Источник сообщил, когда состоится запуск спутников OneWeb на ракете "Союз"

(обновлено: 03:09 10.10.2018)
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© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю с борта МКС. Архивное фотоВид на Землю с борта МКС. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Первый запуск тестовых спутников системы "космического интернета" OneWeb планируется провести с французского космодрома Куру в Южной Америке с помощью российской ракеты "Союз-СТ" 7 февраля, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Источник: Китай предложил России совместно создать конкурента OneWeb
Как сообщалось, группировка спутников британской компании OneWeb будет развернута с помощью российских ракет-носителей "Союз-2". Для этого зафрахтован 21 пуск отечественных носителей.

"Первый квалификационный пуск по программе OneWeb должен быть выполнен с космодрома Куру – в полёт на ракете-носителе "Союз-СТ" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" должно отправиться 10 спутников. Ориентировочной датой старта является 7 февраля 2019 года", — рассказал собеседник.

По его словам, компании OneWeb потребуется полгода на проведение лётных испытаний спутников и подтверждение заявленных характеристик. После этого, ориентировочно в конце лета – начале осени 2019 года, начнётся серия запусков спутников OneWeb с космодрома Байконур.

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Для запусков спутников OneWeb законтрактовали девять "Союзов"
Подготовка к предстоящим работам стартует на космодроме Байконур в середине октября, когда там начнется монтаж испытательного оборудования, необходимого для подготовки спутников OneWeb к запуску.

Собеседник агентства рассказал, что в течение 2017 и первой половине 2018 года на космодроме Байконур работало несколько иностранных рекогносцировочных групп, которые изучали возможности космодрома по организации пусковой кампании и занимались ремонтом помещений, где будут проводиться подготовка космических аппаратов OneWeb и размещаться иностранные специалисты.

"На минувшей неделе на космодром Байконур прибыли первые контейнеры с оборудованием, которое будет использоваться для испытаний и предстартовой подготовки космических аппаратов OneWeb", — сообщил он.

Планируется, что в середине октября на космодром прилетит большая бригада иностранных специалистов с целью монтажа оборудования, его настройки и тестирования. Оборудование разместят в монтажно-испытательном корпусе площадки 112 космодрома Байконур.

Ракета-носитель на стартовой площадке космодрома Байконур. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Байконур начали готовить к запускам спутников OneWeb
"Учитывая большой масштаб программы и сжатые сроки её реализации, иностранным специалистам при подготовке спутников придётся использовать конвейерный способ испытаний, что потребует резерва специалистов, космических аппаратов и других ресурсов, а также подготовленной логистики", — пояснил собеседник.

Всего с 31-й площадки космодрома Байконур планируется провести 10 пусков ракет "Союз-2.1б" с разгонными блоками "Фрегат-М" и кластерами из 34-36 спутников компании OneWeb. Пуски будут проводиться, ориентировочно, до середины-конца первого квартала 2020 года. Для выполнения намеченной программы пуски собираются проводить чаще, чем раз в месяц – с интервалом в 20-25 суток.

После завершения пусковой кампании на Байконуре будет проведена серия из шести пусков с космодрома Восточный. С нового российского космодрома пуски планируются на второй-третий кварталы 2020 года.

На вторую половину 2019 года планируется второй пуск OneWeb с Куру. На 2020 год с него намечено провести три пуска, рассказал собеседник.

Пуск ракеты-носителя. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Россия и Казахстан не допустят срыва контракта по запускам спутников OneWeb
"В случае успешной реализации программы, уже в начале 2020 года число спутников OneWeb, находящихся в космосе, превысит 300 космических аппаратов, что сделает группировку работоспособной и система начнёт предоставлять услуги "космического интернета". К концу 2020 года систему развернут в полной конфигурации и она будет включать в себя около 700 спутников, размещённых с 18 плоскостях – почти по 40 спутников в каждой плоскости", — рассказал собеседник.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что для того, чтобы готовить космодром к запускам OneWeb, с 31 площадки перенесли старты двух грузовых кораблей "Прогресс МС" на первую площадку, так называемый "Гагаринский старт".

В августе источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что первый запуск спутников британской системы OneWeb с европейского космодрома Куру на российской ракете "Союз-2" переносится с конца 2018 года на февраль 2019 года из-за неготовности космических аппаратов. Однако другой источник пояснил, что космические аппараты готовы и уже находятся на космодроме Куру и задержка связана с напряженным к концу года графиком пусков с французского космодрома.

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