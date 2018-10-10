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Ученые рассказали, как можно избавиться от диабета без лекарств

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© Depositphotos / AnettaИзмерение сахара в кровиИзмерение сахара в крови
© Depositphotos / Anetta
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Канадские медики собрали массу свидетельств того, что периодические голодовки действительно помогают избавиться от диабета второго типа и восстановить нормальную работу инсулиновой системы. Их выводы были представлены в журнале BMJ Case Reports.

Диабетические препараты
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ученые: диабет второго типа вызывается ожирением поджелудочной железы
"Мы никогда не слышали о том, чтобы лечащие врачи всерьез пытались использовать голодовки в качестве терапии от диабета. Наши же опыты показывают, что периодические отказы от пищи – вполне эффективная и даже желательная стратегия действий, позволяющая отказаться от приема инсулина и лекарств", — пишет Сулейман Фурмли (Suleiman Furmli) из университета Торонто (Канада) и его коллеги.

По статистике ВОЗ, сейчас в мире насчитывается 347 миллионов больных сахарным диабетом, причем примерно каждые 9 из 10 диабетиков страдают от диабета второго типа, возникающего в результате роста невосприимчивости организма к инсулину. 80% больных диабетом проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. К 2030 году диабет станет седьмой причиной смерти во всем мире.

Три года назад британские биологи обнаружили, экспериментируя на мышах, что развитие диабета второго типа было связано с ожирением поджелудочной железы и печени. Удаление всего грамма жира из этих органов, как показали дальнейшие опыты, полностью ликвидировало все симптомы болезни, в том числе и заставило остальные клетки тела "нормально" воспринимать молекулы инсулина.

Позже они показали, что аналогичного эффекта можно добиться при помощи своеобразной "голодовки" – специальной диеты, очищающей поджелудочную железу и печень от излишков жира, и пообещали представить результаты подобных опытов на добровольцах.

Тело человека
© Fotolia / vege
Британские врачи вылечили диабет второго типа при помощи "голодовки"

Фурмли и его коллеги представили сразу три примера того, как подобные "процедуры" помогли диабетикам избавиться от болезни, раскрыв "истории успеха" трех пациентов, живущих в Торонто и приходивших к ним на прием.

Относительно недавно, как отмечают врачи, к ним обратились трое мужчин в возрасте от 40 до 70 лет, страдавших от тяжелых форм диабета второго типа. Всем им приходилось принимать инсулин, метформин и другие лекарства, подавляющие симптомы болезни и улучшающие самочувствие больных.

Все пациенты, по словам Фурмли, желали избавиться от остальных неприятных симптомов диабета, но не хотели проходить операции и другие инвазивные методики лечения. По этой причине доктора предложили им поучаствовать в эксперименте и попытаться избавиться от диабета при помощи голодовок.

Золотистый стафилококк
© Фото : Janice Haney Carr, Centers for Disease Control and Prevention
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Два из них выбрали более щадящий режим, отказываясь от еды через день, а третий диабетик голодал по трое суток, а затем возобновлял прием пищи. Они придерживались подобной диеты на протяжении 10 месяцев, а ученые все это время непрерывно следили за их здоровьем и изменениями в их метаболизме. 

Как оказалось, и тот, и другой метод голодовки крайне благоприятно подействовал на диабетиков. Примерно через месяц они смогли отказаться от приема инсулина и антидиабетических лекарств, а уровень инсулина и глюкозы в их крови упал почти до нормальных уровней.

Мужчина у стенда с вином
© РИА Новости / Максим Блинов
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Благодаря этому через несколько месяцев все три мужчины смогли похудеть примерно на 10-18%, и избавиться от всех неприятных последствий развития диабета.

Как подчеркивают врачи, собранные ими данные лишь указывают на возможную эффективность подобной терапии, но не доказывают, что она действительно работает во всех случаях. Фурмли и его коллеги надеются, что их успех побудит других ученых начать "серьезные" клинические испытания с участием большего числа добровольцев.


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