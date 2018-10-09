На Тамани палеонтологи нашли остатки около 120 слонов и древних носорогов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Палеонтологи за несколько десятилетий раскопок обнаружили в грязевом вулкане Синяя Балка на Таманском полуострове костные остатки не менее 120 крупных животных, таких как слоны и древние носороги — эласмотерии, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат биологических наук Вадим Титов.

Раскопки древнего памятника Синяя Балка в Краснодарском крае ведутся уже несколько десятилетий, последние 10 лет там работают ученые Южного научного центра РАН, Азовского музея-заповедника, а также археологи и палеонтологи из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Недавно были обобщены результаты: на территории данного берегового склона за все время раскопок были обнаружены костные остатки не менее 85 особей слонов и не менее 36 особей эласмотериев, которые погибли за относительно короткий период времени", — сказал собеседник агентства.

Ученые считают, что уникальное по насыщенности материалом место сформировалось в районе кальдеры грязевого вулкана, куда толстокожие приходили для принятия грязевых ванн и водопоя. Часть из них погибла, увязая в грязи или от ядовитых выбросов вулкана.

"Кроме того, в этом году мы также обнаружили там косточку саблезубой кошки, что подтверждает предположение о гибели отдельных гигантов от клыков этих хищников", — добавил Титов.

Помимо костных остатков животных, на территории памятника археологи обнаружили примитивные каменные орудия труда древнейшего человека. Предполагается, что с помощью этих крупных заостренных орудий люди отрубали куски мяса от туш погибших гигантов. Возраст этого объекта оценивается в 1,2-1,4 миллиона лет, что свидетельствует о том, что один из путей расселения древних людей из Африки по территории Евразии пролегал через территорию современного Кавказа.

В настоящее время, по словам ученого, раскопки памятника еще продолжаются, однако в связи с тем, что он находится в зоне активной береговой абразии, уже через три года он может быть утрачен.

"Мы надеемся, что наряду с орудиями труда олдованской культуры нам удастся обнаружить там останки Homo ergaster (человека работающего) или Homo erectus (человека прямоходящего), а также остатки молодых особей эласмотериев, которые пока не описаны наукой", — заключил он.