Российско-американскую миссию к Венере запустят в 2026 году

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Запуск российско-американской миссии "Венера-Д" по исследованию планеты планируется на 2026 год, рассказала научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Ирина Коваленко.

По ее словам, аппарат запустят с помощью ракеты "Ангара"

О совместной работе ученых двух стран над миссией сообщил во время прямой линии Владимир Путин. Точные сроки запуска не ранее назывались, говорилось лишь, что это произойдет после 2025 года.

Проект "Венера-Д" числился в российской федеральной космической программе до 2025 года, но при секвестре был исключен. В 2013 году проектом заинтересовались США. В том же году была образована объединенная рабочая научная группа по изучению Венеры на основе миссии "Венера-Д", включающая представителей двух стран.

В 2014 году, после событий на Украине, ее работу приостановили, но 2015-м все-таки возобновили. К концу 2018 года должна быть завершена совместная проработка проекта.