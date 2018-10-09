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Сибирские ученые разрабатывают лекарства от рака

(обновлено: 12:05 09.10.2018)
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© Fotolia / angellodecoЛабораторные исследования. Архивное фотоЛабораторные исследования. Архивное фото
© Fotolia / angellodeco
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НОВОСИБИРСК, 9 окт — РИА Новости. Ученые Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН разрабатывают новые препараты для лечения рака на основе технологии, дополняющей иммунотерапию, за открытие которой была вручена Нобелевская премия по физиологии и медицине 2018 года, сообщил журналистам во вторник старший научный сотрудник лаборатории иммуногенетики Института Сергей Кулемзин.

Объявление победителей Нобелевской премии 2018 года по физиологии и медицине в Стокгольме. 1 октября 2018
© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand
Нобелевскую премию по медицине присудили за новые методы лечения рака
Обладателем Нобелевской премии 2018 года по физиологии и медицине 1 октября стали Джеймс Эллисон (университет Техаса, США) и Тасуку Хондзё (университет Киото, Япония) за их "разработки в области терапии рака путем торможения негативной иммунной регуляции". Открытия ученых сделаны, главным образом, в 1990-е годы, лекарственные препараты, основанные на исследованиях лауреатов, начали появляться в последние несколько лет.

Кулемзин отметил, что исследования Нобелевских лауреатов базируются на том, что сам организм человека, его иммунная система может уничтожать раковые клетки. Зачастую, здоровые клетки могут распознать чужеродные и уничтожить их, однако их внешние рецепторы могут посылать в клетку сигнал как об атаке опухоли, так и сигнал "ничего не делай". В процессе изучения внешних рецепторов Эллисон и Хондзё научились блокировать такой негативный сигнал с помощью checkpoint-ингибиторов, в результате чего клетка активируется и начинает эффективно уничтожать опухоль.

"Однако расценивать этот вид терапии как средство, которое позволит в 100% случаев победить рак, нельзя. Но иммунная система очень сильна, ресурсов много и в том случае, когда иммунная система готова уничтожать раковые клетки, можно добиться очень хороших результатов. В нашем институте мы тоже занимаемся разработкой средства иммунотерапии рака, однако двигаемся в направлении не checkpoint-ингибиторов, а клеточных средств иммунотерапии рака, в частности, это CAR-T-клетки, где CAR — химерный антигенный рецептор (гибридный белок, способный избирательно связываться с антигенами, активирующими T-клетки — ред.), а T-клетки — часть иммунной системы", — сказал ученый.

Девушка придерживает рукой грудь
© Fotolia / Dragos Iliescu
Медики впервые заставили иммунитет полностью уничтожить рак груди
Он отметил, что CAR-T-клетки называют второй стороной иммунотерапии рака, так как они работают в паре с checkpoint-ингибиторами в тех довольно распространенных случаях, когда раковая опухоль не мутировала, не воспринимается иммунной системой как нечто чужеродное, а значит, клетки в любом случае не уничтожают ее.

"В таком случае CAR-T-клетки — именно то, что нужно. Эта технология позволяет получить лимфоциты пациента, провести трансгенез таким образом, чтобы они на своей поверхности стали экспрессировать рецептор, распознающий опухоль. Иммунная система уже распознает раковую клетку как чужую, как врага. То есть мы силой заставляем иммунную систему распознавать определенный тип рака и уничтожать его", — пояснил Кулемзин.

Ученый отметил, что в его институте ведутся работы по исследованию CAR-T-клеток для терапии онкогематологических заболеваний и терапии рака простаты. Частично проверка эффективности таких клеток уже перешла в стадию испытаний на животных. Исследователи видят перспективы надеются на успех.

Нобелевская премия
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