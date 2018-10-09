Ученые выяснили, почему глупые самки выбирают некрасивых самцов

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Наблюдения за рыбками-гуппи показали, что для восприятия красоты необходим интеллект — глупые самки умеют различать красивых и "обычных" самцов, но не отдают предпочтения первым. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Nature Ecology & Evolution.

"Выбор партнера для продолжения рода – одно из самых главных решений в жизни всех самок. Подобные соображения заставляли нас предполагать, что абсолютно все рыбки будут выбирать самых красивых ухажеров. Мы же обнаружили, что для совершения подобного выбора необходимы определенные интеллектуальные способности", — заявила Джудит Мэнк (Judith Mank) из университетского колледжа Лондона (Великобритания).

Развитием почти всех многоклеточных живых существ управляет два фактора – естественный и половой отбор. В первом случае эволюцией дирижируют меняющиеся условия окружающей среды, а во втором – внутривидовая конкуренция за возможность продолжить свой род. В этой борьбе побеждают самые "яркие" особи, что приводит появлению таких бесполезных украшений, как хвосты павлинов или гребешки петухов, которые не помогают, а мешают выживать.

Причины существования полового отбора пока остаются предметом споров среди ученых – часть биологов полагает, что он помогает популяциям быть готовым к резким изменениям условий, а другие считают, что подобная конкуренция защищает виды от вырождения и поддерживает их конкурентоспособность в эволюционной "гонке вооружений".

Мэнк и ее коллеги открыли еще одну интересную особенность полового отбора, связывающую красоту и интеллект, наблюдая за жизнью двух популяций рыбок-гуппи (Poecilia reticulata), чьи размеры мозга заметно отличались.

Посадив несколько десятков их представителей в отдельные аквариумы, ученые наблюдали за тем, как меняется активность их мозга и его работа на генетическом уровне в тот момент, когда они наблюдали за потенциальными "половинками" и когда они совершали свой выбор.

Гуппи, как отмечают ученые, идеально подходят для таких экспериментов, так как размерами их мозга управляет всего один ген, а расцветка самцов зависит от структуры и активности генов, расположенных на "мужской" Y-хромосоме, всецело находящейся под влиянием полового отбора.

Опыты с этими рыбками помогли британским биологам выделить два набора нейронов и генов, отвечавших за распознавание красоты самцов и выбор партнера для спаривания. Их сравнение и анализ неожиданным образом показали, что логика их работы существенно различается.

Как и ожидали ученые, даже самые глупые самки, обладавшие минимальными размерами мозга, умели различать самцов с яркой и "маскировочной" раскраской, что выражалось в разных уровнях активности их нейронов в центре зрения и в других областях мозга. Эти клетки работали примерно одинаково и у тех, и у других самок.

С другой стороны, эта способность никак не помогала этим самкам совершать "правильный" выбор – они одинаково часто выбирали как красивых, так и невзрачных самцов. С другой стороны, особи с большим мозгом всегда отдавали предпочтение в пользу ярких ухажеров, что выражалось в появлении особого рисунка активности в их мозге, который отсутствовал у глупых самок при выборе второй половинки.

Подобные различия, как отмечают биологи, говорят о том, что между половым отбором, красотой и интеллектом существует сложная система связей, чье влияние на эволюцию человека и других живых существ еще предстоит оценить, заключают Мэнк и ее коллеги.