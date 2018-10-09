Командир "Союза МС-09" зачитал с МКС стихотворение "Я знаю правду"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские космонавты прочитали стихотворение Марины Цветаевой "Я знаю правду", посвятив его дню рождения поэтессы. Видео опубликовано на сайте Музея космонавтики.

Из космоса стихотворение читал находящийся на Международной космической станции космонавт Сергей Прокопьев, а с Земли — Александр Мисуркин и Сергей Рязанский. Вместе с ними участие в записи принял и советский космонавт Александр Александров.

Акцию они посвятили 126-летию со дня рождения Марины Цветаевой, которая родилась 8 октября (26 сентября по старому стилю) 1892 года, в апостола и евангелиста Иоанна Богослова (по новому стилю церковь празднует его память 9 октября).

Прокопьев сейчас находится на МКС вместе с американским астронавтом Сериной Ауньён-Ченселор и европейским астронавтом Александром Герстем. Они прибыли на станцию в июне и пробудут там до декабря, когда их сменит следующая экспедиция.

Именно в их корабле "Союз МС-09" было обнаружено отверстие, которое, как полагает комиссия "Роскосмоса", с равной вероятностью могли просверлить как в космосе, так и на Земле. Комиссия продолжает работу, причину появления отверстия пока так установить и не удалось.