МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Спутник Росгидромета "Метеор-М" номер 2.2 запустят с космодрома "Восточный" не ранее апреля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Аппарат выведет на орбиту ракета "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат". Предстоящий запуск станет первым с этой стартовой площадки в следующем году.

Собеседник напомнил, что изначально "Метеор-М" планировалось запустить в конце года, еще до запуска спутников "Канопус-В". Но из-за неготовности "Метеора-М" старт отложили на 2019 год без указания конкретных сроков. Перенос вызвала вовремя не произведенная поставка предприятию-производителю (ВНИИЭМ) комплектующих компании "Российские космические системы".

Ранее сообщалось, что очередной старт с "Восточного" планируется на 25 декабря 2018 года. На орбиту запустят два спутника "Канопус-В". Это будет четвертый пуск в истории российского дальневосточного космодрома. Предыдущие состоялись 28 апреля 2016 года, 28 ноября 2017 года (аварийный) и первого февраля 2018 года.

В сентябре глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что на "Восточном" начинается активная пусковая программа и в 2019 году планируется провести не менее пяти стартов. Названия аппаратов и сроки запусков он не уточнил.

Метеорологический спутник "Метеор-М" номер 2.2 предназначен для получения изображений облачности и поверхности Земли, ледового и снежного покровов, определения температур океанов и земной поверхности, данных о распределении озона в атмосфере. Сейчас на орбите работает только один аппарат серии "Метеор", запущенный в 2014 году. Запуск в конце 2017 года "Метеора-М" 2.1 закончился аварией, спутник был потерян.