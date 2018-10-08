РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Биологи открыли первый "ген", связанный с импотенцией

(обновлено: 22:01 08.10.2018)
03490
© Fotolia / mangostockПациент на приеме у врачаПациент на приеме у врача
© Fotolia / mangostock
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Генетики и молекулярные биологи впервые выделили участок ДНК, мутации в котором оказались связаны с повышенной вероятностью развития импотенции в преклонные годы жизни. Его описание и прочие выводы ученых были опубликованы в журнале PNAS.

Главный уролог России, заслуженный врач России, член Международного общества урологов, профессор Дмитрий Пушкарь
© Фото : МГМСУ
Главный уролог РФ: у примерно 90% мужчин в России - проблемы в постели
"Открытие того, что окрестности гена SIM1 оказались связаны с импотенцией, крайне важно для нас по той причине, что теперь мы точно можем сказать, что эта болезнь имеет частично генетическую подоплеку. Подобный вывод позволяет нам искать другие "гены импотенции" и создавать лекарства, взаимодействующие с ними", — заявил Эрик Йоргенсон (Eric Jorgenson) из консорциума Kaiser Permanente в Окленде (США).

Как сегодня считают ученые, от проблем сексуального характера страдает примерно каждый второй мужчина в возрасте от 40 до 70 лет, причем вероятность их появления стремительно растет вместе с возрастом. В этом отношении, если верить древнеримским и средневековым хроникам, мало что изменилось за последние несколько тысячелетий.

Причины развития импотенции, как и возможные методы борьбы с ней, пока остаются предметом споров среди ученых. Все научные поиски пока привели только к созданию виагры, способной ликвидировать часть физических, но не психологических симптомов "мужских" проблем, и генетикам еще не удалось найти ни одного намека на то, какие гены могут быть связаны с их появлением в относительно раннем возрасте.

Йоргенсон и его коллеги совершили первое подобное открытие, анализируя данные, собранные Kaiser Permanente при генетическом тестировании примерно 37 тысяч мужчин среднего и пожилого возраста, живущих на территории Калифорнии. 

Паста
CC0 / Engin_Akyurt /
Средиземноморская диета продлевает половую жизнь, выяснили ученые

Часть из них страдала от проблем с работой половых органов и принимала виагру и некоторые другие препараты для борьбы с их последствиями. Сопоставляя различия в ДНК здоровых и больных мужчин, а также их здоровье и поведении, ученые пытались понять, есть ли какие-то  сегменты генома, влияющие на развитие импотенции.

В общей сложности им удалось выделить пять одиночных мутаций, так или иначе связанных с эректильной дисфункцией, только одна из которых оказалась статистически значимой. Эта опечатка, как отмечают ученые, находилась не внутри какого-то гена, а в сегменте так называемой "мусорной" ДНК, не кодирующей белки, но влияющей на считываемость соседних генов.

К примеру, замена одной буквы "С" на "Т" в этой части генома приводила к тому, что риск развития импотенции вырастал примерно 25-35% среди мужчин европейского, африканского и латиноамериканского происхождения. Что интересно, степень риска росла вместе с возрастом, тогда как подобные замены почти не влияли на половую жизнь выходцев из Азии. 

Мужчина на приеме у психотерапевта
© Fotolia / michaeljung
Ученые доказали, что "Виагра" не способна помочь всем мужчинам

Данный участок, как отмечают ученые, находится в окрестностях гена SIM1, связанного с работой половых органов и склонностью к ожирению. Ученые предполагают, что изменения в структуре "мусорной" ДНК могут влиять на считываемость этого гена, однако механизм их действия пока остается неясным.

Дело в том, что опыты на раковых клетках показали, что мутации повышали активность SIM1, вместо того, чтобы понижать ее, как ожидали Йоргенсон и его коллеги. Дальнейшие наблюдения, а также эксперименты на животных, по словам генетиков, помогут найти ответ на этот вопрос, и понять, какие клетки мозга отвечают за реакцию возбуждения. Это, в свою очередь, позволит создать первые полноценные лекарства от импотенции.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена