Биологи открыли первый "ген", связанный с импотенцией

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Генетики и молекулярные биологи впервые выделили участок ДНК, мутации в котором оказались связаны с повышенной вероятностью развития импотенции в преклонные годы жизни. Его описание и прочие выводы ученых были опубликованы в журнале PNAS.

"Открытие того, что окрестности гена SIM1 оказались связаны с импотенцией, крайне важно для нас по той причине, что теперь мы точно можем сказать, что эта болезнь имеет частично генетическую подоплеку. Подобный вывод позволяет нам искать другие "гены импотенции" и создавать лекарства, взаимодействующие с ними", — заявил Эрик Йоргенсон (Eric Jorgenson) из консорциума Kaiser Permanente в Окленде (США).

Как сегодня считают ученые, от проблем сексуального характера страдает примерно каждый второй мужчина в возрасте от 40 до 70 лет, причем вероятность их появления стремительно растет вместе с возрастом. В этом отношении, если верить древнеримским и средневековым хроникам, мало что изменилось за последние несколько тысячелетий.

Причины развития импотенции, как и возможные методы борьбы с ней, пока остаются предметом споров среди ученых. Все научные поиски пока привели только к созданию виагры, способной ликвидировать часть физических, но не психологических симптомов "мужских" проблем, и генетикам еще не удалось найти ни одного намека на то, какие гены могут быть связаны с их появлением в относительно раннем возрасте.

Йоргенсон и его коллеги совершили первое подобное открытие, анализируя данные, собранные Kaiser Permanente при генетическом тестировании примерно 37 тысяч мужчин среднего и пожилого возраста, живущих на территории Калифорнии.

Часть из них страдала от проблем с работой половых органов и принимала виагру и некоторые другие препараты для борьбы с их последствиями. Сопоставляя различия в ДНК здоровых и больных мужчин, а также их здоровье и поведении, ученые пытались понять, есть ли какие-то сегменты генома, влияющие на развитие импотенции.

В общей сложности им удалось выделить пять одиночных мутаций, так или иначе связанных с эректильной дисфункцией, только одна из которых оказалась статистически значимой. Эта опечатка, как отмечают ученые, находилась не внутри какого-то гена, а в сегменте так называемой "мусорной" ДНК, не кодирующей белки, но влияющей на считываемость соседних генов.

К примеру, замена одной буквы "С" на "Т" в этой части генома приводила к тому, что риск развития импотенции вырастал примерно 25-35% среди мужчин европейского, африканского и латиноамериканского происхождения. Что интересно, степень риска росла вместе с возрастом, тогда как подобные замены почти не влияли на половую жизнь выходцев из Азии.

Данный участок, как отмечают ученые, находится в окрестностях гена SIM1, связанного с работой половых органов и склонностью к ожирению. Ученые предполагают, что изменения в структуре "мусорной" ДНК могут влиять на считываемость этого гена, однако механизм их действия пока остается неясным.

Дело в том, что опыты на раковых клетках показали, что мутации повышали активность SIM1, вместо того, чтобы понижать ее, как ожидали Йоргенсон и его коллеги. Дальнейшие наблюдения, а также эксперименты на животных, по словам генетиков, помогут найти ответ на этот вопрос, и понять, какие клетки мозга отвечают за реакцию возбуждения. Это, в свою очередь, позволит создать первые полноценные лекарства от импотенции.