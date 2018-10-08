Астроном объяснил происхождение синих огней в небе над Москвой

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Движущиеся синие огни в небе над Москвой, видеозапись которых распространяется в интернете и показана по федеральным каналам, возникли из-за оптического эффекта — отражения городской иллюминации от облаков, считает директор Института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Бисикало.

Ранее в интернете появилась видеозапись синих огней, движущихся по ночному небу Москвы. На кадрах видно, как несколько неподвижных "объектов" сгруппировались в треугольник, а четыре светящихся шара проносятся мимо него по прямой траектории.

"Оптических явлений в атмосфере довольно много. Предположим такую ситуацию: внизу, на земле, проходит дискотека, и над этим районом проходит низко облако. Эти огни отражаются от него, и люди видят на нем проекцию света. Я считаю, что это нечто другое, чем НЛО", — сообщил РИА Новости Бисикало в понедельник.