Японский спутник для очистки орбиты от мусора запустят в 2020 году

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Компания "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") заключила контракт с японской Astroscale Japan Inc. на запуск в 2020 году с помощью российской ракеты "Союз-2" с Байконура спутника ELSA-d, призванного протестировать технологии уборки орбиты от мусора.

Об этом РИА Новости сообщил в понедельник представитель компании "Главкосмос пусковые услуги" – "дочки" "Главкосмоса".

В сентябре сообщалось, что британский спутник RemoveDebris провел эксперимент по уборке космического мусора при помощи сети. Спутник выпустил в космос объект размером с коробку для обуви. Затем с расстояния семи метров выпустил сеть шириной пять метров для захвата этого объекта, имитировавшего космический мусор.

Если бы сеть использовалась для захвата настоящего космического мусора, то спутник бы отбуксировал его на более низкую орбиту, а после мусор сгорел бы при входе в атмосферу.

"Спутник ELSA-d от Astroscale будет запущен в составе кластерной миссии на ракете-носителе "Союз-2". В настоящее время запуск запланирован на начало 2020 года", — рассказали в компании.

Космический аппарат ELSA-d (сокращение от End of Life Services by Astroscale — demonstration) предназначен для демонстрации на орбите технологии сближения и стыковки. Эти наработки пригодятся для перспективных проектов по удалению космического мусора.

ELSA-d состоит из двух космических аппаратов — Chaser ("Преследователь") массой 160 килограммов и 20-килограммовой Target ("Цель"), запускаемых совместно. Chaser оснащен технологией сближения и механизмом магнитного захвата, который позволяет ему присоединиться к стыковочной плате космического аппарата-мишени Target.

Astroscale — частная компания, предлагающая услуги по удалению космического мусора. Компания была основана в 2013 году в Сингапуре. Ее бюро исследований и разработок было открыто в 2015 году в Японии. Филиалы компании есть в Великобритании и США.

"Главкосмос" — дочернее предприятие "Роскосмоса", главной задачей которого является продвижение продукции и услуг российских предприятий ракетно-космической промышленности на международный рынок и управление сложными международными проектами. За более чем 30-летнюю историю в активе "Главкосмоса" более 120 международных контрактов.

Предприятие "Главкосмос пусковые услуги" создано с целью коммерциализации пусковых услуг и является поставщиком пусковых услуг, уполномоченным заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства "Союз-2" с российских космодромов.