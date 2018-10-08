Группа климатологов при ООН усомнилась в реализуемости Парижских соглашений

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Новый специальный отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН (IPCC), представленный сегодня в Корее, ставит под сомнение возможность полной реализации Парижских соглашений и удержания глобального потепления на отметке в 1,5 градуса Цельсия, сообщает пресс-служба организации.

Призрак климатической катастрофы

"С точки зрения законов физики и химии, мы все еще можем остановить потепление на отметке в 1,5 градуса, однако это потребует беспрецедентных изменений в жизни человечества. Нам придется поменять абсолютно все системы, начиная с производства энергии и заканчивая транспортом и сельским хозяйством", — заявил Джим Ски (Jim Skea), один из сопредседателей третьей рабочей группы IPCC.

В декабре 2015 года представители 196 сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата заключили в Париже первое всеобщее обязательное соглашение по климату. В апреле в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке подписи под документом поставили более 170 стран, включая США. Подписание договора вызвало недовольство среди консерваторов в США, считающих его заведомо невыгодным для страны.

Этот документ определит после 2020 года объемы выбросов парниковых газов и меры по предотвращению климатических изменений. Если все страны исполнят обязательства, добровольно принятые в рамках Парижского соглашения, то тогда его авторы ожидают, что глобальное потепление замедлится и остановится на отметке в 1,5 градуса Цельсия к концу столетия.

Еще до выхода Вашингтона из соглашения многие климатологи достаточно скептично оценивали шансы на то, что Парижские соглашения будут выполнены. Причины этого были разные – к примеру, компромиссный характер этого договора, в котором много послаблений для стран третьего мира, или же заведомо неисполнимые обязательства у некоторых государств, таких, как у США.

Эксперты ООН сегодня представили свои оценки того, как близко мир подошел к отметке в 1,5 градуса и перешагнет ли климат Земли его в ближайшее время. Для этого они объединили и проанализировали результаты более шести тысяч исследований, проведенных в последние годы, и составили список возможных последствий того, если Парижские соглашения не будут исполнены.

Полградуса жары

К примеру, уровень моря дополнительно вырастет примерно на 10 сантиметров, если потепление достигнет отметки в два градуса Цельсия, а частота экстремальных погодных явлений, таких как засухи и наводнения, вырастет в несколько раз. Вдобавок, подобное потепление на порядок повышает вероятность того, что северная полярная шапка будет полностью таять летом.

Расчеты климатологов показывают, что подобных изменений человечество еще может избежать, но цена этого будет непомерно высокой. В частности, уровень выбросов СО2 должен уменьшиться на 45% к 2030 году, и упасть до "нулевого" уровня к 2050 году.

Этого, соответственно, можно добиться только в том случае, если будут созданы технологии по массовому изъятию углекислоты из воздуха. Как отметил Ски в интервью телекомпании "Би-би-си", подобные технологии уже существуют, но ни одна из них еще не была проверена на промышленных масштабах.

"Мы не говорим, что Парижские соглашения нельзя реализовать в принципе – пока они находятся в статусе "едва исполнимых", и окно для их реализации становится все уже с каждым годом бездействия. С другой стороны, список возможных последствий четко говорит о том, что победа в этой войне с выбросами принесет огромную пользу для всех жителей планеты. За это действительно стоит бороться", — заключает Пирс Фостер (Piers Foster) из университета Лидса, один из авторов отчета, чьи слова приводит газета Guardian.

A huge degree of difference. New #IPCC #SR15 report spells out difference in harms between another 0.9 and 1.8 dF of warming. Lost lives, coral & maybe ice sheet. But it is unlikely world can limit warming to lower goal. https://t.co/Hjeg9wldfn pic.twitter.com/XBiGdrkHtQ — seth borenstein (@borenbears) October 8, 2018

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