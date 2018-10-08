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В России начались исследования влияния невесомости при полете к Луне

(обновлено: 09:38 08.10.2018)
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© NASAВид на Землю с Луны. Архивное фотоВид на Землю с Луны. Архивное фото
© NASA
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Исследование влияния невесомости на организм человека при полете к Луне и обратно началось в Институте медико-биологических исследований РАН, оно продлится два года, в нем примет участие около 20 человек, рассказала РИА Новости заведующая отделом Института Елена Томиловская.

Растущая луна в небе над Москвой. Изображение получено совмещением 20 снимков
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил, что Россия через 6-7 лет сможет отправить к Луне космический корабль "Союз" на ракете-носителе "Ангара".

"Программа исследований рассчитана больше чем на два года. С "сухими" иммерсиями (метод моделирования воздействия невесомости на организм человека, когда испытатель лежит на пленке, погруженной в воду – ред.) мы работаем давно, с 1970-х годов, но в большинстве своем это были короткие по срокам эксперименты — от нескольких часов до 10 суток, обычно 5-7 суток. В этот раз испытуемые будут участвовать в эксперименте 21 день. Если мы берём лунную миссию, которая летит туда и возвращается, это будет 14-16 суток, то есть сравнимый срок. Естественно, мы планируем использовать результаты наших исследований для подготовки полета на Луну", — рассказала Томиловская.

Луна. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
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Эксперимент будет проводиться в два этапа. На первом – 10 испытуемых будут лежать в ваннах три недели, находясь под присмотром врачей за две недели до начала эксперимента и две недели после его окончания. Второй этап начнется осенью следующего года, когда аналогичный эксперимент будет сопровождаться серией вращений на центрифуге короткого радиуса, созданной в ИМБП в качестве прототипа центрифуги для создания искусственной гравитации в космосе. Центрифуга будет создавать гравитацию, а значит — нагрузку на костно-мышечный аппарат.

"Наверняка вы читали в книгах и видели в фильмах, как на космических кораблях гравитацию создают с помощью центрифуги. Иногда сами корабли выглядят как большая центрифуга. А вопрос, насколько это действенное средство – остается до сих пор открытым", — сказала ученый.

В этом году в первом этапе эксперимента примут участие шесть человек, некоторые из них – сотрудники Института, в начале следующего года – еще четверо, рассказала Томиловская.

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© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / iakovenko123, Depositphotos / ppl1958
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Исследование проводится ИМБП в инициативном порядке без целевого финансирования. "Есть несколько программ президиума РАН, но в основном проводим исследование за собственные средства Института и отдельных лабораторий", — пояснила Томиловская.

В эксперименте примут участие зарубежные научные коллективы – ученых из Румынии, Германии и Швеции.

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