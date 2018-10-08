Первая ступень ракеты Falcon 9 впервые вернулась на космодром в Калифорнии

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Первая ступень ракеты Falcon 9 впервые вернулась на калифорнийский космодром "Ванденберг", трансляция велась на сайте Spaceflight Now.

Запуск ракеты с аргентинским радиолокационным спутником SAOCOM 1A состоялся в 22:21 EDT (5.21 мск) в понедельник. Первая ступень успешно совершила посадку в 22.30 EDT (5.30 мск).

Эта миссия включала первую попытку компании SpaceX приземлить первую ступень ракеты обратно на "Ванденберг". Во время предыдущих запусков из Калифорнии первая ступень опускалась на радиоуправляемые платформы в Тихом океане. Ранее SpaceX успешно возвращала первые ступени на космодром на мысе Канаверал во Флориде.

Для нынешнего старта компания SpaceX использует новейшую и более мощную первую ступень Falcon 9 Block 5. По задумке разработчиков, Block 5 мощнее своей предшественницы и позволяет в более короткие сроки готовить первую ступень к повторному старту.