Первая ступень ракеты Falcon 9 впервые вернулась на космодром в Калифорнии

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Первая ступень ракеты Falcon 9 впервые вернулась на калифорнийский космодром "Ванденберг", трансляция велась на сайте Spaceflight Now.
Эта миссия включала первую попытку компании SpaceX приземлить первую ступень ракеты обратно на "Ванденберг". Во время предыдущих запусков из Калифорнии первая ступень опускалась на радиоуправляемые платформы в Тихом океане. Ранее SpaceX успешно возвращала первые ступени на космодром на мысе Канаверал во Флориде.
Для нынешнего старта компания SpaceX использует новейшую и более мощную первую ступень Falcon 9 Block 5. По задумке разработчиков, Block 5 мощнее своей предшественницы и позволяет в более короткие сроки готовить первую ступень к повторному старту.