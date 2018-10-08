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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома "Ванденберг" в Калифорнии с аргентинским радиолокационным спутником SAOCOM 1A, трансляция запуска велась на сайте Spaceflight Now.

Запуск с космодрома состоялся в 22:21 EDT (5.21 мск) в понедельник.

Эта миссия включает первую попытку компании SpaceX приземлить первую ступень ракеты обратно на космодром "Ванденберг". Во время предыдущих запусков из Калифорнии первая ступень опускалась на радиоуправляемые платформы в Тихом океане. Ранее SpaceX успешно возвращала первые ступени на космодром на мысе Канаверал во Флориде.

Для нынешнего старта компания SpaceX использует новейшую и более мощную первую ступень Falcon 9 Block 5. По задумке разработчиков, Block 5 мощнее своей предшественницы и позволяет в более короткие сроки готовить первую ступень к повторному старту.

Ракета Falcon 9 доставит аргентинский спутник на орбиту.