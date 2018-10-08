МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома "Ванденберг" в Калифорнии с аргентинским радиолокационным спутником SAOCOM 1A, трансляция запуска велась на сайте Spaceflight Now.
Эта миссия включает первую попытку компании SpaceX приземлить первую ступень ракеты обратно на космодром "Ванденберг". Во время предыдущих запусков из Калифорнии первая ступень опускалась на радиоуправляемые платформы в Тихом океане. Ранее SpaceX успешно возвращала первые ступени на космодром на мысе Канаверал во Флориде.
Для нынешнего старта компания SpaceX использует новейшую и более мощную первую ступень Falcon 9 Block 5. По задумке разработчиков, Block 5 мощнее своей предшественницы и позволяет в более короткие сроки готовить первую ступень к повторному старту.
Ракета Falcon 9 доставит аргентинский спутник на орбиту.