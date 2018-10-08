Астроном объяснил вспышку активности метеорного потока Драконид

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости. Вспышка активности метеорного потока Драконид возможна в период с 7 по 9 октября из-за прохождения прародительницей потока – кометой Джакобини-Циннера максимально близкой к Солнцу точки, сказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечин.

Название метеорного потока происходит от созвездия Дракона, где находится радиант — точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Дракониды состоят, по сути, из роя мельчайших частичек, отколовшихся кометы 21Р / Джакобини — Циннера, открытой в 1900 году, но продолжающих движение по орбите. Именно эти частицы, попадая в атмосферу Земли, вспыхивают, а потом сгорают. Комета имеет период обращения вокруг Солнца около 6,5 лет. Диаметр ядра кометы – 2 километра.

"Десятого — одиннадцатого сентября 2018 года комета Джакобини-Циннера прошла точку перигелия, то есть максимально сблизилась с Солнцем, в этот же день комета прошла и максимально близко от Земли. Максимум потока Драконид приходится на ночь с 8 на 9 октября. Обычно этот поток невыразителен, давая около 3-5, до 15 метеоров в час. Однако в отдельные годы, в 1933 и 1946 в ночи максимума наблюдались настоящие метеорные дожди – до нескольких тысяч метеоров в час! В 1952, 1985 и 1998 годах можно было увидеть сотни метеоров в час. Не исключено, что в связи с приближением кометы вспышка активности потока произойдет ближайшие ночи", — сказал Якушечкин.

Частички кометы этого потока движутся в том же направлении, что и Земля, "догоняя" планету, поэтому относительная скорость их при вторжении в атмосферу невелика (около 20 километров в секунду), что определяет желтовато-красный цвет "падающих звезд". Найти созвездие Дракона на небе несложно – голова Дракона, где находится радиант потока расположена недалеко от одной из самых ярких звезд Веги, созвездия Лиры, отметил астроном.

В Крыму метеорный поток удобно наблюдать в первой половине ночи, когда созвездие Дракона находится достаточно высоко над горизонтом. Для этого наблюдателям удобнее смотреть на северо-запад, выбрав для наблюдений место с минимальной городской засветкой. Помимо Драконид, ближайшие ночи можно полюбоваться ярким красноватым Марсом, который будет находиться в созвездии Козерога, двигаясь, в течение ночи с юга на запад, сказал Якушечкин.